Ουκρανικό: Πέντε συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Οι συνομιλίες φάνηκαν φιλικές και ενωτικές, αλλά σημάδια για μια οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν υπήρξαν.

Ο πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, σε μια εγκάρδια αλλά ασαφή προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στην Ουγγαρία η πιθανή συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι

Παράλληλα, η συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, μόνο σίγουρη δεν είναι. Το Reuters πάντως επικαλούμενο έναν ανώνυμο ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ανέφερε ότι η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία.

Η Ουγγαρία θεωρούνταν προηγουμένως ένας από τους πιθανούς τόπους για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει στενή σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και της Ρωσίας, ανέφερε το CNN.

Επιπλέον, τον Απρίλιο, η χώρα ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν.

«Αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε μια διμερή συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων, στη συνέχεια μια τριμερή (με τον Ντόναλντ Τραμπ – συντ.) και στη συνέχεια μια πολυμερή συνάντηση, όπου οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι παρόντες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε σήμερα και ο Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη.

«Είναι κάτι περισσότερο από μια υπόθεση, είναι μια συλλογική βούληση», είπε, διαβεβαιώνοντας ότι θα οργανωθεί όχι στη Γαλλία, όπως στη συνάντηση του 2019 μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν, αλλά σε μια ουδέτερη χώρα.

«Είναι δυνατό στην Ελβετία, είμαι υπέρ της Γενεύης», τόνισε σε αποκλειστική συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι TF1.

Τα πέντε συμπεράσματα από τη συνάντηση

Μεγάλο μέρος της συνάντησης επικεντρώθηκε στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρείχαν τα ευρωπαϊκά έθνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία εάν ο Ζελένσκι συμφωνούσε σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Τραμπ μίλησε επίσης με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας για να ξεκινήσει ο προγραμματισμός μιας πιθανής άμεσης συνάντησης μεταξύ του Ζελένσκι και του Ρώσου ηγέτη, αν και δεν ήταν σαφές πότε ή ακόμη και αν θα πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση.

Ακολουθούν πέντε συμπεράσματα από τη συνάντηση.

1. Οι ηγέτες παρουσίασαν ένα σχετικά ενιαίο μέτωπο

Τρεις ημέρες αφότου ο κ. Τραμπ επιφύλαξε στον Πούτιν μια κυριολεκτική υποδοχή με κόκκινο χαλί στη συνάντησή τους στην Αλάσκα και εγκατέλειψε αρκετές βασικές θέσεις που είχε προκαθορίσει, προήδρευσε μιας συζήτησης με τους παραδοσιακούς συμμάχους της Αμερικής, στην οποία οι συμμετέχοντες τόνισαν σε μεγάλο βαθμό το κοινό έδαφος.

Ορισμένες διαφορές ξεπεράστηκαν. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς της Γερμανίας υποστήριξε την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός πριν από περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αλλά απορρίφθηκε διακριτικά από τον Τραμπ. Και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας άφησε να εννοηθεί ότι ήταν επιφυλακτικός ως προς το αν ο Πούτιν ενεργούσε με αγνές προθέσεις. «Δεν είμαι πεπεισμένος ότι και ο πρόεδρος Πούτιν θέλει ειρήνη», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου.

Ωστόσο, δεν υπήρξαν εκρήξεις σαν αυτές που τερμάτισαν μια προηγούμενη επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Όλοι οι συμμετέχοντες φάνηκαν να συμφωνούν με ένα σχέδιο για τη διευθέτηση άμεσων συνομιλιών μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν, ενώ θα διευθετούνται άλλα ζητήματα, όπως η ακριβής φύση των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία και ποια, εάν υπάρχουν, εδάφη που η Ουκρανία θα ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει.

2. Ο Τραμπ μίλησε μόνο με αόριστες εκφράσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι συναντήσεις ήταν καρποφόρες και ότι οι ηγέτες συζήτησαν «εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τις οποίες εγγυήσεις θα παρείχαν οι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Νωρίτερα, ενώ απευθυνόταν σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, Τραμπ ρωτήθηκε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έστελναν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής προσπάθειας. Ο Τραμπ δεν απάντησε άμεσα στην ερώτηση, αλλά είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «τους βοηθήσουν». «Θα συμμετάσχουμε», είπε.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες άσκησαν πιέσεις στον Τραμπ να παράσχει μια εγγύηση ασφάλειας παρόμοια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι μια επίθεση στην Ουκρανία θα θεωρούνταν επίθεση εναντίον όλων των χωρών του ΝΑΤΟ. «Θα τους παρέχουμε πολύ καλή προστασία και πολύ καλή ασφάλεια», δήλωσε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε τι είδους εγγυήσεις ασφαλείας ήθελε, ο κ. Ζελένσκι απάντησε: «Τα πάντα».

3. Ο Τραμπ ακολούθησε κάποια διπλωματική διαδικασία με τον Πούτιν

Ο Πρόεδρος Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν Τζούνιορ κάποτε αναφέρθηκε στον Πούτιν ως «δολοφόνο δικτάτορα», αλλά ο Τραμπ έχει από καιρό μια πιο θετική άποψη για τον Ρώσο πρόεδρο.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ συνέχισε να παρουσιάζει τον Πούτιν ως έναν άνθρωπο που ενδιαφέρεται πραγματικά να βρει έναν τρόπο να τερματίσει τον πόλεμο που είχε ξεκινήσει. Κάποια στιγμή, ο Τραμπ διέκοψε τη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου για να τηλεφωνήσει στον Ρώσο ηγέτη.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ έφερε τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Οβάλ Γραφείο για να περιγράψουν τη συζήτησή του με τον Πούτιν, σύμφωνα με τον πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ της Φινλανδίας.

4. Η Ρωσία και η Ουκρανία θα εργαστούν για μια πιθανή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τηλεφώνησε στον Πούτιν για να ξεκινήσει η διευθέτηση μιας συνάντησης μεταξύ του Ζελένσκι και του Ρώσου ηγέτη. Είπε ότι στη συνέχεια θα επιδιώξει να συναντηθεί και με τους δύο ηγέτες σε τριμερή συνάντηση.

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, βοηθός του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ είχαν μια «ειλικρινή και πολύ εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία σχετικά με τη συνάντηση με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο. Σε διπλωματική συντομογραφία, η λέξη «ειλικρινής» συχνά σηματοδοτεί ότι οι δύο πλευρές δεν συμφώνησαν πλήρως.

Καθώς οι δυτικοί ηγέτες συζητούσαν τις εγγυήσεις ασφαλείας στον Λευκό Οίκο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε δήλωση απορρίπτοντας οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης προσωπικού του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία

Η δήλωση ανέφερε ότι οι Ρώσοι και Αμερικανοί ηγέτες συμφώνησαν να διορίσουν περισσότερους ανώτερους διαπραγματευτές για άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά δεν ανέφερε εάν ο ίδιος ο Πούτιν θα συμμετάσχει.

Ενώ ο Πούτιν δεν έχει αρνηθεί κατηγορηματικά να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θεωρεί τον Ουκρανό πρόεδρο ούτε νόμιμο ούτε ισότιμό του.

5. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 90 δισ. δολαρίων

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να παράσχει περισσότερη βοήθεια στην Ουκρανία, αλλά ότι είναι πρόθυμος να πουλήσει όπλα για να βοηθήσει τους Ουκρανούς να αποκρούσουν τη ρωσική επίθεση.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη Δευτέρα για την απόκτηση περισσότερων συστημάτων αεράμυνας Patriot, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές από τις αδιάκοπες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Μάλιστα δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι, στο πλαίσιο οποιωνδήποτε εγγυήσεων ασφαλείας, η Ουκρανία θα αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της Ευρώπης και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αγοράσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ουκρανία. Είπε ότι πρέπει ακόμη να επιτευχθεί επίσημη συμφωνία.

Αλλά μια συμφωνία αυτής της κλίμακας θα ήταν ένα ουσιαστικό βήμα προς τη διασφάλιση ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να πολεμούν εναντίον της Ρωσίας και θα έχουν μια ισχυρή άμυνα σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

ΠΗΓΗ: In.gr