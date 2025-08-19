Σοκαριστικό video: Οδηγός στην Ελλάδα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και δεν σταματούσε

Το εν λόγω βίντεο, που καταγράφει το περιστατικό στην Εθνική Οδό, έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και πολλές αντιδράσεις από το κοινό.

Πολλοί χρήστες που παρακολούθησαν το βίντεο εξέφρασαν φόβο για την επικίνδυνη ενέργεια του οδηγού, ενώ υπενθύμισαν ότι παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν είχαν τραγικές συνέπειες με θανατηφόρα ατυχήματα.

Το αυτοκίνητο παρέμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα στο αντίθετο ρεύμα, ενώ στα πλάνα διακρίνονται οι υπόλοιποι οδηγοί να προσπαθούν να το αποφύγουν με μεγάλη προσοχή.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr