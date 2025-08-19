Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣοκαριστικό video: Οδηγός στην Ελλάδα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και δεν σταματούσε
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό video: Οδηγός στην Ελλάδα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και δεν σταματούσε

 19.08.2025 - 15:47
Σοκαριστικό video: Οδηγός στην Ελλάδα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και δεν σταματούσε

Σοκ προκαλεί βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και δείχνει αυτοκίνητο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό, κοντά στην πόλη της Τρίπολης, χθες, Δευτέρα 18 Αυγούστου.

Το εν λόγω βίντεο, που καταγράφει το περιστατικό στην Εθνική Οδό, έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και πολλές αντιδράσεις από το κοινό.

@konstantinosmakridis #fypage #fyp #funny #greece ♬ The Benny Hill Show - The Edwin Davids Jazz Band

Πολλοί χρήστες που παρακολούθησαν το βίντεο εξέφρασαν φόβο για την επικίνδυνη ενέργεια του οδηγού, ενώ υπενθύμισαν ότι παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν είχαν τραγικές συνέπειες με θανατηφόρα ατυχήματα.

Το αυτοκίνητο παρέμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα στο αντίθετο ρεύμα, ενώ στα πλάνα διακρίνονται οι υπόλοιποι οδηγοί να προσπαθούν να το αποφύγουν με μεγάλη προσοχή.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακλήσεις οχημάτων: Στη δημοσιότητα η νέα ευρωπαϊκή λίστα - Δείτε αυτούσια
«Θα μείνεις πάντα στη μνήμη μας»: Πένθος στην Παλλουριώτισσα για 18χρονο που πέθανε σε δυστύχημα - Δείτε φωτογραφίες
Επιχείρηση διάσωσης: Όχημα έπεσε από γκρεμό 10 μέτρων - Στο νοσοκομείο ο οδηγός - Δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο με 19χρονο: Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία για διευκρίνηση των συνθηκών – Δεν συνελήφθη ο οδηγός
Νέος γαστρονομικός προορισμός στα… ουράνια με απίστευτη θέα – Πότε ανοίγει επίσημα τις πόρτες του – Δείτε φωτογραφίες
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Πτήσεις της Ryanair για Σεπτέμβρη από 30€ με επιστροφή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να είναι ευέλικτος - Ο Πούτιν μπορεί να μην θέλει συμφωνία

 19.08.2025 - 15:46
Επόμενο άρθρο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταζητείται ο 51χρονος Λεύκιος - Έκοβε πασσάλους της ΑΗΚ - Δείτε φωτογραφία του

 19.08.2025 - 15:52
Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

  •  19.08.2025 - 12:30
Παπαναστασίου: Λανθασμένες αποφάσεις που λήφθηκαν στο παρελθόν προκαλούν προβλήματα στους ενεργειακούς σχεδιασμούς

Παπαναστασίου: Λανθασμένες αποφάσεις που λήφθηκαν στο παρελθόν προκαλούν προβλήματα στους ενεργειακούς σχεδιασμούς

  •  19.08.2025 - 13:34
Υφυπουργείο Πρόνοιας για επίθεση στη Λεμεσό: «Περιστατικά όπως το χθεσινό δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά» - Θα συνεχίσει να αναβαθμίζει τα μέτρα ασφάλειας

Υφυπουργείο Πρόνοιας για επίθεση στη Λεμεσό: «Περιστατικά όπως το χθεσινό δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά» - Θα συνεχίσει να αναβαθμίζει τα μέτρα ασφάλειας

  •  19.08.2025 - 13:41
Ανακλήσεις οχημάτων: Στη δημοσιότητα η νέα ευρωπαϊκή λίστα - Δείτε αυτούσια

Ανακλήσεις οχημάτων: Στη δημοσιότητα η νέα ευρωπαϊκή λίστα - Δείτε αυτούσια

  •  19.08.2025 - 14:07
Επιχείρηση διάσωσης: Όχημα έπεσε από γκρεμό 10 μέτρων - Στο νοσοκομείο ο οδηγός - Δείτε φωτογραφίες

Επιχείρηση διάσωσης: Όχημα έπεσε από γκρεμό 10 μέτρων - Στο νοσοκομείο ο οδηγός - Δείτε φωτογραφίες

  •  19.08.2025 - 14:07
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Πτήσεις της Ryanair για Σεπτέμβρη από 30€ με επιστροφή

Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Πτήσεις της Ryanair για Σεπτέμβρη από 30€ με επιστροφή

  •  19.08.2025 - 16:15
Τροχαίο με 19χρονο: Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία για διευκρίνηση των συνθηκών – Δεν συνελήφθη ο οδηγός

Τροχαίο με 19χρονο: Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία για διευκρίνηση των συνθηκών – Δεν συνελήφθη ο οδηγός

  •  19.08.2025 - 11:49
Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να είναι ευέλικτος - Ο Πούτιν μπορεί να μην θέλει συμφωνία

Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να είναι ευέλικτος - Ο Πούτιν μπορεί να μην θέλει συμφωνία

  •  19.08.2025 - 15:46

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα