ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταζητείται ο 51χρονος Λεύκιος - Έκοβε πασσάλους της ΑΗΚ - Δείτε φωτογραφία του

Πρόκειται για τον Λεύκιο Χαραλάμπους, κάτοικο επαρχίας Λεμεσού, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής, στο τηλέφωνο 25-805685 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, στις 11/08/2025, στο Σούνι, επαρχία Λεμεσού, ύποπτο πρόσωπο θεάθηκε να κόβει πασσάλους της ΑΗΚ. Μετά από σύντομη συνομιλία του με άλλους παρευρισκόμενους που τον αντιλήφθησαν, ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή οδηγώντας το αυτοκίνητο του. Από τις εξετάσεις που έγιναν από την Αστυνομία, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 51χρονου.