Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠΡΟΣΟΧΗ: Καταζητείται ο 51χρονος Λεύκιος - Έκοβε πασσάλους της ΑΗΚ - Δείτε φωτογραφία του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταζητείται ο 51χρονος Λεύκιος - Έκοβε πασσάλους της ΑΗΚ - Δείτε φωτογραφία του

 19.08.2025 - 15:52
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταζητείται ο 51χρονος Λεύκιος - Έκοβε πασσάλους της ΑΗΚ - Δείτε φωτογραφία του

Η Αστυνομία δίνει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και τα στοιχεία άντρα ηλικίας 51 ετών, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό του, αφού αυτός καταζητείται, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία.

Πρόκειται για τον Λεύκιο Χαραλάμπους, κάτοικο επαρχίας Λεμεσού, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής, στο τηλέφωνο 25-805685 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, στις 11/08/2025, στο Σούνι, επαρχία Λεμεσού, ύποπτο πρόσωπο θεάθηκε να κόβει πασσάλους της ΑΗΚ. Μετά από σύντομη συνομιλία του με άλλους παρευρισκόμενους που τον αντιλήφθησαν, ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή οδηγώντας το αυτοκίνητο του. Από τις εξετάσεις που έγιναν από την Αστυνομία, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 51χρονου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακλήσεις οχημάτων: Στη δημοσιότητα η νέα ευρωπαϊκή λίστα - Δείτε αυτούσια
«Θα μείνεις πάντα στη μνήμη μας»: Πένθος στην Παλλουριώτισσα για 18χρονο που πέθανε σε δυστύχημα - Δείτε φωτογραφίες
Επιχείρηση διάσωσης: Όχημα έπεσε από γκρεμό 10 μέτρων - Στο νοσοκομείο ο οδηγός - Δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο με 19χρονο: Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία για διευκρίνηση των συνθηκών – Δεν συνελήφθη ο οδηγός
Νέος γαστρονομικός προορισμός στα… ουράνια με απίστευτη θέα – Πότε ανοίγει επίσημα τις πόρτες του – Δείτε φωτογραφίες
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Πτήσεις της Ryanair για Σεπτέμβρη από 30€ με επιστροφή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκαριστικό video: Οδηγός στην Ελλάδα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και δεν σταματούσε

 19.08.2025 - 15:47
Επόμενο άρθρο

Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματος για την υγεία μας - Ποιες ασθένειες «μυρίζουν» περίεργα

 19.08.2025 - 15:59
Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

  •  19.08.2025 - 12:30
Παπαναστασίου: Λανθασμένες αποφάσεις που λήφθηκαν στο παρελθόν προκαλούν προβλήματα στους ενεργειακούς σχεδιασμούς

Παπαναστασίου: Λανθασμένες αποφάσεις που λήφθηκαν στο παρελθόν προκαλούν προβλήματα στους ενεργειακούς σχεδιασμούς

  •  19.08.2025 - 13:34
Υφυπουργείο Πρόνοιας για επίθεση στη Λεμεσό: «Περιστατικά όπως το χθεσινό δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά» - Θα συνεχίσει να αναβαθμίζει τα μέτρα ασφάλειας

Υφυπουργείο Πρόνοιας για επίθεση στη Λεμεσό: «Περιστατικά όπως το χθεσινό δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά» - Θα συνεχίσει να αναβαθμίζει τα μέτρα ασφάλειας

  •  19.08.2025 - 13:41
Ανακλήσεις οχημάτων: Στη δημοσιότητα η νέα ευρωπαϊκή λίστα - Δείτε αυτούσια

Ανακλήσεις οχημάτων: Στη δημοσιότητα η νέα ευρωπαϊκή λίστα - Δείτε αυτούσια

  •  19.08.2025 - 14:07
Επιχείρηση διάσωσης: Όχημα έπεσε από γκρεμό 10 μέτρων - Στο νοσοκομείο ο οδηγός - Δείτε φωτογραφίες

Επιχείρηση διάσωσης: Όχημα έπεσε από γκρεμό 10 μέτρων - Στο νοσοκομείο ο οδηγός - Δείτε φωτογραφίες

  •  19.08.2025 - 14:07
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Πτήσεις της Ryanair για Σεπτέμβρη από 30€ με επιστροφή

Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Πτήσεις της Ryanair για Σεπτέμβρη από 30€ με επιστροφή

  •  19.08.2025 - 16:15
Τροχαίο με 19χρονο: Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία για διευκρίνηση των συνθηκών – Δεν συνελήφθη ο οδηγός

Τροχαίο με 19χρονο: Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία για διευκρίνηση των συνθηκών – Δεν συνελήφθη ο οδηγός

  •  19.08.2025 - 11:49
Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να είναι ευέλικτος - Ο Πούτιν μπορεί να μην θέλει συμφωνία

Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να είναι ευέλικτος - Ο Πούτιν μπορεί να μην θέλει συμφωνία

  •  19.08.2025 - 15:46

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα