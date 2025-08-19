Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματος για την υγεία μας - Ποιες ασθένειες «μυρίζουν» περίεργα

 19.08.2025 - 15:59
Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματος για την υγεία μας - Ποιες ασθένειες «μυρίζουν» περίεργα

Οι άνθρωποι εκπέμπουμε μέσω των πόρων και της αναπνοής μας μία ποικιλία οσμηρών χημικών ενώσεων. Ορισμένες από αυτές μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Ωστόσο, οι ενδείξεις από τις μυρωδιές θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την πρόωρη διάγνωση ασθενειών.

Η ιδέα ότι οι ασθένειες μπορούν να «μυρίζουν» παράξενα ίσως ακούγεται περίεργη, αλλά η περίπτωση της Σκωτσέζας Joy Milne έρχεται να επιβεβαίωσει αυτό που ίσως μέχρι σήμερα δεν πιστεύαμε. Η Milne, πρώην νοσοκόμα, διαπίστωσε ότι μπορούσε να ανιχνεύσει τη νόσο του Πάρκινσον μέσω της μυρωδιάς. Όταν ο σύζυγός της διαγνώστηκε με Πάρκινσον, παρατήρησε έναν νέο, χαρακτηριστικό άρωμα που αναπτύχθηκε στην παρουσία του. Αργότερα, όταν συμμετείχε σε συνάντηση ομάδας ασθενών, παρατήρησε ότι όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ίδια μυρωδιά.

Η ικανότητά της αποτέλεσε χρήσιμο «εργαλείο» για μία πρωτοποριακή μελέτη, όπως αναφέρει το BBC: με 12 μπλουζάκια, εκ των οποίων τα μισά είχαν φορεθεί από ασθενείς με τη νόσο Πάρκινσον, η Milne τα αναγνώρισε σωστά, ακόμη και πριν από τη διάγνωση ορισμένων ασθενών. Σήμερα, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τέτοιες παρατηρήσεις για να αναπτύξουν τεστ ανίχνευσης ασθενειών μέσω της οσμής.

Ορισμένες ασθένειες έχουν τόσο έντονη χαρακτηριστική μυρωδιά που μπορεί να γίνει αντιληπτή: π.χ. η αναπνοή ασθενών με διαβήτη μπορεί να μυρίζει όπως ένα φρούτο ή ένα «σάπιο μήλο» λόγω της συσσώρευσης κετονών. Η ηπατική ανεπάρκεια συχνά προκαλεί μυρωδιά μουχλιασμένου στην αναπνοή ή τα ούρα. Η οσμή αμμωνίας, από την άλλη, μπορεί να υποδηλώνει νεφρική νόσο.

Επιπλέον, κάποιες λοιμώξεις, όπως η χολέρα, προκαλούν χαρακτηριστικές μυρωδιές στα κόπρανα, ενώ η φυματίωση κάνει την αναπνοή να μυρίζει σαν μπίρα και το δέρμα σαν βρεγμένο χαρτόνι.

Η Joy Milne έχει υπερευαισθησία στην όσφρηση (υπεροσμία). Τα σκυλιά, με όσφρηση έως και 100.000 φορές ισχυρότερη από τη δική μας, έχουν εκπαιδευτεί για να ανιχνεύουν καρκίνο, διαβήτη, νόσο Πάρκινσον, επιληπτικές κρίσεις και άλλα.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν να αναπτύσσουν τεστ που θα χρησιμοποιούν τις αλλαγές αυτές για τη διάγνωση ασθενειών όπως εγκεφαλικά επεισόδια, Πάρκινσον, διαβήτη και ακόμη και ελονοσία, καθιστώντας την οσμή μία ανερχόμενη πηγή πληροφοριών για την πρόωρη διάγνωση και τη βελτίωση της υγείας μας.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

