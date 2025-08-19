Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ για Ουκρανικό: «Οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να βασίζεται στον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας»

 19.08.2025 - 16:01
Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας σε τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία

Την ανάγκη για πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης υπογραμμίζοντας την ιστορική εμπειρία που βιώνει η Κύπρος εδώ και 51 χρόνια υπό παράνομη τουρκική κατοχή, κατά τη διάρκεια διαδοχικών τηλεδιασκέψεων, στις οποίες συμμετείχε σήμερα, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό ζήτημα και με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 
Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της  Συμμαχίας των Προθύμων, ως συνέχεια της τηλεδιάσκεψης της περασμένης Κυριακής,  και της τηλεδιάσκεψης των ηγετών των κρατών μελών της ΕΕ που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έγινε αναλυτική ενημέρωση για τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και ακολούθησε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ηγετών.  
 
Κατά την τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέδειξε την κρισιμότητα του ζητήματος των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να βασίζεται στον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.  Υπογράμμισε ότι η ιστορική εμπειρία της Κύπρου, με το 37% του εδάφους της να παραμένει εδώ και 51 χρόνια υπό παράνομη τουρκική κατοχή, επιβεβαιώνει με τον πιο σαφή τρόπο την ανάγκη υπεράσπισης αυτών των αρχών, χωρίς εκπτώσεις και εξαιρέσεις.
 
Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να στέκεται με συνέπεια και αποφασιστικότητα στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της, στηρίζοντας τον δίκαιο αγώνα τους για ελευθερία, ανεξαρτησία και αποκατάσταση της εδαφικής της ακεραιότητας.
 
Τόνισε, τέλος, ότι η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βιώνει τις συνέπειες της κατοχής, συνδέει άρρηκτα τη δική της εμπειρία με τον ευρωπαϊκό αγώνα απέναντι σε κάθε πολιτική κατοχής και αναθεωρητισμού, που στρέφεται κατά της ειρήνης, της ασφάλειας και της διεθνούς τάξης.

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

