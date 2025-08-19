Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Πτήσεις της Ryanair για Σεπτέμβρη από 30€ με επιστροφή

 19.08.2025 - 16:15
Αν λατρεύεις να ταξιδεύεις, να εξερευνάς νέους τόπους, να μαθαίνεις νέους πολιτισμούς και να ζεις νέες εμπειρίες τότε αυτό το άρθρο σε ενδιαφέρει.

Κάθε μήνας είναι μία νέα ευκαιρία να προγραμματίσεις ένα ταξίδι και να ζήσεις όλα αυτά, έστω και 2-3 μέρες, να ξεκουραστείς και να βγεις από τη ρουτίνα.

Ευκαιρία να προγραμματίσεις ένα ταξιδάκι στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο!

Στο site της Ryanair μπορείτε να βρείτε για το Σεπτέμβριο ναύλους από μόλις 34€ από Θεσσαλονίκη, 30€ από Αθήνα, 40€ από Χανιά, 51€ από Ηράκλειο και 30€ από Πάφο με επιστροφή!

Οι παραπάνω τιμές δεν αφορούν επίσημη προσφορά της εταιρίας, αλλά ναύλους που μπορείτε να εντοπίσετε μέσω του low fare calendar. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και ισχύουν τη στιγμή της δημοσίευσης αυτού του άρθρου (19 Aυγούστου). Να θυμάστε επίσης ότι οι ναύλοι αυτοί ισχύουν για συγκεκριμένες πτήσεις κι όχι για όλες τις πτήσεις αυτών των προορισμών.

Εμείς έχουμε ρυθμίσει το ημερολόγιο για ταξίδια 3-4 ημερών, αλλά αυτό μπορείτε να το αλλάξετε πολύ εύκολα από την σχετική μπάρα αναζήτησης.

Δείτε παρακάτω τους προορισμούς από Πάφο:

Για να βρείτε αυτούς τους ναύλους, πατήστε εδώ και στη συνέχεια στον προορισμό που επιθυμείτε για να ανοίξει το σχετικό ημερολόγιο.

Στο βασικό ναύλο της Ryanair περιλαμβάνεται μόνο τσάντα πλάτης.

 

*Με πληροφορίες και από voyagingtheworld.com

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

