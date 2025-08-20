Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά στον Ύψωνα: Έγιναν εκκενώσεις γειτονικών κατοικιών – Κινδύνεψαν πυροσβέστες από τα γκαζάκια που εκσφενδονίζονταν - Κλήθηκε άτομο για ανάκριση

 20.08.2025 - 10:05
Πυρκαγιά στον Ύψωνα: Έγιναν εκκενώσεις γειτονικών κατοικιών – Κινδύνεψαν πυροσβέστες από τα γκαζάκια που εκσφενδονίζονταν - Κλήθηκε άτομο για ανάκριση

Δύσκολο το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη Λεμεσό λόγω των υλικών που καίγονταν. Κατάφεραν να την ελέγξουν νωρίς το πρωί.

Σε δηλώσεις του από το σημείο, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής, ανέφερε πως κληθήκαν λίγο πριν τις 2:00 σήμερα το πρωί για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο αποθήκευσης και διαχείρισης χαρτικής ύλης. «Ανταποκριθήκαμε άμεσα από τους σταθμούς Λεμεσού, ενισχυθήκαμε από την ΕΜΑΚ και όχημα των Βρετανικών Βάσεων. Συνολικά επιχειρούσαν 10 πυροσβεστικά οχήματα».

«Η πυρκαγιά, λόγω των υλικών, ήταν σε πλήρη εξέλιξη όταν έφτασαν στο σημείο τα μέλη μας. Έγινε υπερπροσπάθεια από τους πυροσβέστες για την κατάσβεση καθώς γειτνίαζε με κατοικίες που κινδύνευαν άμεσα. «ο θερμικό φορτίο ήταν τεράστιο. Ήταν αδύνατο να εισέλθουμε εντός του εργοστασίου. Επικεντρώσαμε τις προσπάθειές μας στην κατάσβεση εξωτερικά και στην προστασία των κατοικιών που ήταν δίπλα στο εργοστάσιο. Έγιναν και εκκενώσεις κατοικιών. Νωρίς το πρωί καταφέραμε να την ελέγξουμε».

Μάλιστα, εντός του περιφραγμένου χώρου του εργοστασίου υπήρχαν και αρκετά εμπορευματοκιβώτια, τα οποία περιείχαν γκαζάκια για κατασκηνώσεις, τα οποία επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά. Γίνονταν συνεχείς εκρήξεις, με εκσφενδονισμό αυτών των γκαζακιών. Οι πυροσβέστες κινδύνεψαν».

Οι Πυροσβεστική δεν γνώριζε για την ύπαρξη γκαζακιών, υπογράμμισε ο κ. Κεττής, καθώς το εργοστάσιο ήταν καταχωρημένο ως αποθήκευσης χαρτικής ύλης.

Αυτή την ώρα η πυρκαγιά φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης κλήθηκε για κατάθεση και με βάση υποψίες του κλήθηκε συγκεκριμένο πρόσωπο για ανάκριση.

 

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η 'Ενωση θα συνεχίσει να στοχεύει την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και ότι το επόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι τον επόμενο μήνα.

