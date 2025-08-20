Ecommbx
Του έκαναν σήμα να σταματήσει και προσπάθησε να διαφύγει - Χειροπέδες σε 16χρονο που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα

 20.08.2025 - 10:07
Συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, χθες το βράδυ στη Λεμεσό, ανήλικος 16 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε παράνομα να οδηγεί κλοπιμαία μοτοσικλέτα.

Συγκεκριμένα, μέλη της Ομάδας «Ζ» Λεμεσού, γύρω στις 10.30 το βράδυ της Τρίτης, κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή Αγίας Φύλας, κάλεσαν οδηγό μοτοσικλέτας να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός ωστόσο συνέχισε την πορεία του και οδηγώντας επικίνδυνα προσπάθησε να διαφύγει.

Αφού τα μέλη της Αστυνομίας κατάφεραν να ανακόψουν τον οδηγό, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ανήλικο 16 ετών, ο οποίος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα χωρίς να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης και χωρίς να καλύπτεται από πιστοποιητικό ασφάλισης. Διαπιστώθηκε επίσης ότι, η μοτοσικλέτα, 125 κυβικών, είχε καταγγελθεί στην Αστυνομία ως κλοπιμαία στις 06 Αυγούστου, όταν και κλάπηκε από περιοχή στη Λεμεσό, όπου ήταν σταθμευμένη.

Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου για αυτόφωρα αδικήματα και τον οδήγησαν στον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό, όπου κλήθηκε και προσήλθε και ο πατέρας του. Στη συνέχεια ο 16χρονος τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων, σχετικά με τις δύο υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας και κλεπταποδοχής.

Τις δύο υποθέσεις διερευνούν η Τροχαία Λεμεσού και ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λεμεσού.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η 'Ενωση θα συνεχίσει να στοχεύει την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και ότι το επόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι τον επόμενο μήνα.

