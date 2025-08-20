Αυτή είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση στο προσδόκιμο ζωής – Τα μυστικά της μακροζωίας της

Σήμερα, περισσότερο από 6 δεκαετίες μετά, το προσδόκιμο ζωής στη χώρα έχει ξεπεράσει τα 86 χρόνια, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που «πάτησαν» τα 100 διπλασιάστηκε μεταξύ 2010 και 2020. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν τη Σιγκαπούρη μία από τις χώρες με τις πιο αξιοσημείωτες αυξήσεις στο προσδόκιμο ζωής στον κόσμο.

Αυτή η αύξηση της μακροζωίας είναι, σε μεγάλο βαθμό, αποτέλεσμα σκόπιμων κυβερνητικών πολιτικών και συνεχών επενδύσεων στη δημόσια υγεία και τις υποδομές. Τον Αύγουστο του 2023, η Σιγκαπούρη αναγνωρίστηκε ως η έκτη «Μπλε Ζώνη» στον κόσμο, ένας όρος που αναφέρεται σε περιοχές όπου οι κάτοικοι ζουν περισσότερο και πιο υγιεινά, χάρη σ’ έναν συνδυασμό τρόπου ζωής, διατροφής, κουλτούρας και κοινότητας. Η συμπερίληψη της Σιγκαπούρης, μάλιστα, στη λίστα με τις Μπλε Ζώνες ήταν αξιοσημείωτη: Πρόκειται για την πρώτη νέα καταχώριση εδώ και δεκαετίες. Η περίπτωσή της, μάλιστα, διαφέρει σημαντικά από τις παραδοσιακές Μπλε Ζώνες, όπως η Ικαρία στην Ελλάδα ή η Νικόγια στην Κόστα Ρίκα, επειδή η μακροζωία της προέρχεται περισσότερο από προοδευτικές πολιτικές, παρά από βαθιά ριζωμένες πολιτισμικές συνήθειες.

Μια υγιής μετάβαση

Οι κάτοικοι της Σιγκαπούρης έχουν γίνει μάρτυρες σταδιακών αλλαγών στην κυβερνητική πολιτική, με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. «Έχοντας μεγαλώσει εδώ, έχω δει από πρώτο χέρι τη μεταμόρφωση της συνείδησης της κοινότητας σε θέματα υγείας», δηλώνει στο BBC ο οικονομικός σύμβουλος, Firdaus Syazwani. «Οι υψηλοί φόροι στα τσιγάρα και το αλκοόλ, σε συνδυασμό με τις αυστηρές απαγορεύσεις του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, όχι μόνο βελτιώνουν την ατομική υγεία, αλλά κάνουν και τους δημόσιους χώρους καθαρότερους και πιο φιλόξενους. Τέρμα το παθητικό κάπνισμα!», συνεχίζει.

Ακόμη και η τοπική κουζίνα, που παραδοσιακά είναι πλούσια σε σάκχαρα, νάτριο και γάλα καρύδας, επηρεάζεται σταδιακά από τις πολιτικές που εφαρμόζονται. «Ο Οργανισμός Προαγωγής της Υγείας ενθαρρύνει πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές, εφαρμόζοντας υποχρεωτική επισήμανση των θρεπτικών συστατικών και λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη μείωση της κατανάλωσης σακχάρων. Αυτά τα μέτρα φαίνεται να έχουν επιτυχία, αφού αλλάζουν την ευαισθητοποίηση του κοινού».

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Σιγκαπούρης διαδραματίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στη μακροζωία. Προσφέροντας καθολική κάλυψη παράλληλα με ιδιωτικές επιλογές και ταμεία αποταμίευσης, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη για την ποιότητα της περίθαλψης και την οικονομική της αποδοτικότητα. Ενδεικτικά, στον Δείκτη Ευημερίας Legatum 2023, η Σιγκαπούρη κατέλαβε την πρώτη θέση παγκοσμίως.

Πράσινοι χώροι και κοινότητα

Η μακροζωία, όμως, δεν αφορά μόνο στην ιατρική περίθαλψη. Πολιτικές που προωθούν την πεζοπορία, τον χρόνο σε πράσινους χώρους κι ένα καθαρό περιβάλλον συμβάλλουν σημαντικά στη σωματική και ψυχική ευεξία των κατοίκων.

«Η πόλη της Σιγκαπούρης έχει κερδίσει τη φήμη της ως «πόλη-κήπος», χάρη στην προσεκτική ενσωμάτωση πάρκων, κήπων και φυσικών καταφυγίων στον αστικό ιστό», δήλωσε η αρχιτέκτονας Charu Kokate. «Ο σχεδιασμός της Αρχής Αστικής Ανασυγκρότησης δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα και την αποτελεσματική χρήση της γης. Οι αυστηροί νόμοι έχουν ως αποτέλεσμα ένα καθαρό, ασφαλές και καλά συντηρημένο περιβάλλον».

Τα δημόσια πάρκα προωθούν επίσης την κοινωνική συμμετοχή, που αποτελεί βασικό και αναγνωρισμένο παράγοντα μακροζωίας. «Από νέους ενήλικες έως ηλικιωμένους, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα πάρκα και τους χώρους γυμναστικής τακτικά», δήλωσε ο Syazwani.

Η ζωή στη Σιγκαπούρη

Μαζί με το υψηλό προσδόκιμο και την καλή ποιότητα ζωής, έρχεται και το σημαντικό κόστος. Η Mercer κατατάσσει τη Σιγκαπούρη ως τη δεύτερη πιο ακριβή πόλη παγκοσμίως, μετά το Χονγκ Κονγκ.

Αυτό που έχει κατορθώσει, πάντως, είναι να ισορροπεί μεταξύ πολυμορφίας και κοινωνικής συνοχής, υποστηριζόμενη από αυστηρούς νόμους, που διασφαλίζουν ότι αποτρέπεται η περιβαλλοντική ρύπανση, το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους, η χρήση ναρκωτικών, ακόμη και η παράνομη διάσχιση του δρόμου. Η επιτυχία των μέτρων αντανακλά στην ικανοποίηση της τοπικής κοινωνίας, που φαίνεται να εκτιμά τους κανονισμούς για τη δημιουργία μιας ασφαλούς, τακτοποιημένης και όμορφης πόλης.

«Οι πολιτικές της κυβέρνησης εστιάζουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική αρμονία», διευκρινίζει η Kokate. «Η πολιτική σταθερότητα ενθαρρύνει τις επιχειρηματικές επενδύσεις, την ανάπτυξη και το αίσθημα της κοινότητας», συμπληρώνει.

«Η πόλη έχει κάτι να προσφέρει σε όλους. Οι πολυπολιτισμικές παραδόσεις δημιουργούν μια πλούσια, ζωντανή πολιτιστική εμπειρία, τόσο για τους επισκέπτες, όσο και για τους κατοίκους», σημειώνει η Kokate.

Το συμπέρασμα: Το παράδειγμα της Σιγκαπούρης δείχνει ότι η μακροζωία δεν είναι μόνο θέμα βιολογίας ή διατροφής — είναι το αποτέλεσμα προσεκτικών πολιτικών, επαρκούς πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, κοινοτικής υποδομής και μιας κοινωνίας σχεδιασμένης να βοηθά τους κατοίκους της να ευημερούν.

