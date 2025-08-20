Πυρκαγιά στον Ύψωνα: Χειροπέδες σε 43χρονο – Φαίνεται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη

Στην Κύπρο ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για την επίσημη επίσκεψη του Καγκελάριου της Αυστρίας στην Κύπρο
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για πρώην υπάλληλο του εργοστασίου ο οποίος είχε προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη.
Η σύλληψη του έγινε όταν ο ιδιοκτήτης της βιοτεχνίας σε κατάθεση του στην Αστυνομία, εξέφρασε την άποψη ότι η φωτιά οφείλεται σε εμπρησμό και εξέφρασε υποψίες εναντίον του συγκεκριμένου προσώπου, με τον οποίο όπως είπε είχε διαφορές. Ο ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησης του.
Σημειώνεται ότι λήφθηκαν καταθέσεις από διάφορα άτομα τόσο στον αστυνομικό σταθμό όσο και στη σκηνή.
Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο από το πρωί ενώ προκλήθηκαν τεράστιες ζημιές στο εργοστάσιο. Ζημιές και σε δύο γειτονικές κατοικίες.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πυρκαγιά στον Ύψωνα: Έγιναν εκκενώσεις γειτονικών κατοικιών – Κινδύνεψαν πυροσβέστες από τα γκαζάκια που εκσφενδονίζονταν
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις