ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά στον Ύψωνα: Χειροπέδες σε 43χρονο – Φαίνεται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη

 20.08.2025 - 11:40
Στην σύλληψη ενός 43χρονου προχώρησε νωρίτερα σήμερα η Αστυνομία αναφορικά με τη φωτιά σε βιοτεχνία διαχείρισης και αποθήκευσης χαρτικής ύλης στον Ύψωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για πρώην υπάλληλο του εργοστασίου ο οποίος είχε προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη.

Η σύλληψη του έγινε όταν ο ιδιοκτήτης της βιοτεχνίας σε κατάθεση του στην Αστυνομία, εξέφρασε την άποψη ότι η φωτιά οφείλεται σε εμπρησμό και εξέφρασε υποψίες εναντίον του συγκεκριμένου προσώπου, με τον οποίο όπως είπε είχε διαφορές. Ο ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησης του.

Σημειώνεται ότι λήφθηκαν καταθέσεις από διάφορα άτομα τόσο στον αστυνομικό σταθμό όσο και στη σκηνή.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο από το πρωί ενώ προκλήθηκαν τεράστιες ζημιές στο εργοστάσιο. Ζημιές και σε δύο γειτονικές κατοικίες.

Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για την επίσημη επίσκεψη του Καγκελάριου της Αυστρίας στην Κύπρο

