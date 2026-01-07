Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

07.01.2026 - 14:42

 07.01.2026 - 14:42
Οδηγοί προσοχή: Αυτοί οι δρόμοι κλείνουν για την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ - Δείτε αναλυτικά

Τροχαίες διευθετήσεις και άλλα μέτρα ασφάλειας για την Τελετή έναρξης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αποκοπή όλων των δρόμων γύρω από την περιοχή του ΘΟΚ.

Η Αστυνομία ανακοινώνει ότι, λόγω της Τελετής Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 07/01/2026 και ώρα 18:30, στο κτήριο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) στη Λευκωσία, θα τεθούν σε εφαρμογή διάφορα μέτρα που αφορούν τροχαίες διευθετήσεις και απαγορεύσεις.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στην οδό Δημοσθένη Σεβέρη, στην οδό Γρ. Αυξεντίου, στην οδό Μιχαήλ Καραολή, στην οδό Λόρδου Βύρωνος, στην οδό Κωστή Παλαμά, στην οδό Ομήρου, στην οδό Αναστάσιου Λεβέντη, στην οδό Ευαγόρου, στην οδό Διαγόρου, στην οδό Βασιλέως Παύλου και στους δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης του παλαιού σταδίου Γ.Σ.Π.

Τονίζεται ότι από η ώρα 14:30, θα γίνει αποκοπή, όλων των δρόμων γύρω από την περιοχή του ΘΟΚ, και η προσβασιμότητα θα είναι πλήρως ελεγχόμενη.

Προτρέπονται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις αποκοπές και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήδη εφαρμόζονται, καθώς και με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών. Τέλος, επαναλαμβάνεται ότι με Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Κ.Δ.Π. 03/2026), απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών «drones» στην ευρύτερη περιοχή του Θ.Ο.Κ. αλλά και του Συνεδριακού Κέντρου (οι σχετικές συντεταγμένες της απαγόρευσης αναφέρονται στο Διάταγμα).

Διευκρινίζεται ότι, η περίοδος της απαγόρευσης ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Προεδρίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου»

 07.01.2026 - 14:45
Θέμα Επισκόπου Τυχικού και τροποποίηση του Καταστατικού αύριο ενώπιον της Ιεράς Συνόδου

 07.01.2026 - 15:12
ΠτΔ: «Από τις βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας μας είναι να φέρουμε την ΕΕ πιο κοντά στην Αίγυπτο»

ΠτΔ: «Από τις βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας μας είναι να φέρουμε την ΕΕ πιο κοντά στην Αίγυπτο»

Στη στενή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα σε Κύπρο και Αίγυπτο αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου κ. Karim Badawi, ο οποίος βρίσκεται στη Λευκωσία για να παραστεί στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

