Στο κελί για οκτώ ημέρες η 39χρονη με τα 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές

Υπενθυμίζεται πως, μεγάλη ποσότητα κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε γύρω στις 23:50 χθες βράδυ στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΥΚΑΝ με τις Τελωνειακές Αρχές.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο στην αποσκευή 39χρονης, η οποία είχε αφιχθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας από χώρα του εξωτερικού.