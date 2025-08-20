Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτο κελί για οκτώ ημέρες η 39χρονη με τα 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο κελί για οκτώ ημέρες η 39χρονη με τα 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές

 20.08.2025 - 11:26
Στο κελί για οκτώ ημέρες η 39χρονη με τα 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές

Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε η συλληφθείσα για τα 22 και πλέον κιλά κάνναβης που εντοπίστηκαν στην αποσκευή της στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Υπενθυμίζεται πως, μεγάλη ποσότητα κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε γύρω στις 23:50 χθες βράδυ στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΥΚΑΝ με τις Τελωνειακές Αρχές.
 
Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο στην αποσκευή 39χρονης, η οποία είχε αφιχθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας από χώρα του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 40 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν ποσότητα κάνναβης, μικτού βάρους 22 κιλών και 546 γραμμαρίων περίπου.

Η 39χρονη συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.  

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.

 
 
 
 

 

Στην Κύπρο ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για την επίσημη επίσκεψη του Καγκελάριου της Αυστρίας στην Κύπρο

