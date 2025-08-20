Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγικό: Θα γιόρταζε σήμερα τα γενέθλια της η άτυχη 34χρονη Ειρήνη - «Έπρεπε να σου φέρνουμε τούρτα...»

 20.08.2025 - 11:22
Τραγικό: Θα γιόρταζε σήμερα τα γενέθλια της η άτυχη 34χρονη Ειρήνη - «Έπρεπε να σου φέρνουμε τούρτα...»

Τα γενέθλιά της θα είχε σήμερα η αδικοχαμένη 34χρονη Ειρήνη Παπακίτσα, από Ουκρανία, θύμα του φόνου εκ προμελέτης που διαπράχθηκε την Κυριακή, 17 Αυγούστου, 2025, σε κατοικία στη Χλώρακα.

Με ανάρτησή της η αδελφή τής εύχεται χρόνια αγγελικά και αρνείται να πιστέψει όσα συνέβησαν.

Αυτούσια η ανάρτηση:

«Αγαπούλα μου Χρόνια σου Πολλά Χρόνια αγγελικά σήμερα που είναι τα γενέθλια σου έπρεπε να είναι μέρα χαράς για όλους μας και όχι μέρα θλίψης. Έπρεπε να σου φέρνουμε σήμερα λουλούδια ,δώρα, τούρτα όχι να οργανώνουμε την κηδεία σου! Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα ένας εφιάλτης δεν λέει να σταματήσει ακόμα περιμένω να με πάρεις να μου πεις ότι έγινε κάποιο λάθος κάποια παρεξήγηση ότι εσύ είσαι καλά! Χρόνια Πολλά ψυχούλα μου. Χρόνια σου αγγελικά ζωή μου.»

