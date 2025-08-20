Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες: Παραμένει άφαντος ο 48χρονος Μαρίνος - Δείτε φωτογραφία

 20.08.2025 - 12:08
Απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες: Παραμένει άφαντος ο 48χρονος Μαρίνος - Δείτε φωτογραφία

Η Αστυνομία καταζητεί τον Μαρίνο Κουρουνιάδη, 48 ετών από την επαρχία Αμμοχώστου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε χθες 8 Αυγούστου, 2025 στις Βρυσούλλες, επαρχία Αμμοχώστου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στο τηλέφωνο 23-803040 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για την επίσημη επίσκεψη του Καγκελάριου της Αυστρίας στην Κύπρο

