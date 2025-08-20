Απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες: Παραμένει άφαντος ο 48χρονος Μαρίνος - Δείτε φωτογραφία

Στην Κύπρο ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για την επίσημη επίσκεψη του Καγκελάριου της Αυστρίας στην Κύπρο
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στο τηλέφωνο 23-803040 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις