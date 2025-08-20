Φωτιά στον Ύψωνα: Στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Πάφου

Στην κυκλοφορία δόθηκαν και οι υπόλοιποι δρόμοι στην περιοχή Ύψωνα που επίσης είχαν κλείσει προσωρινά, λόγω της πυρκαγιάς.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.