Φωτιά στον Ύψωνα: Στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Πάφου

Στην Κύπρο ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για την επίσημη επίσκεψη του Καγκελάριου της Αυστρίας στην Κύπρο
Στην κυκλοφορία δόθηκαν και οι υπόλοιποι δρόμοι στην περιοχή Ύψωνα που επίσης είχαν κλείσει προσωρινά, λόγω της πυρκαγιάς.
Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις