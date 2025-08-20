Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΦωτιά στον Ύψωνα: Στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Πάφου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φωτιά στον Ύψωνα: Στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Πάφου

 20.08.2025 - 12:22
Φωτιά στον Ύψωνα: Στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Πάφου

Δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, προς την περιοχή Ύψωνα, που λόγω πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στον Ύψωνα, είχε κλείσει προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Παραμένει κλειστό για την κυκλοφορία το τμήμα του δρόμου παρά το εργοστάσιο όπου είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά, αφού η σκηνή έχει αποκοπεί για λόγους ασφαλείας.

Στην κυκλοφορία δόθηκαν και οι υπόλοιποι δρόμοι στην περιοχή Ύψωνα που επίσης είχαν κλείσει προσωρινά, λόγω της πυρκαγιάς.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγικό: Θα γιόρταζε σήμερα τα γενέθλια της η άτυχη 34χρονη Ειρήνη - «Έπρεπε να σου φέρνουμε τούρτα...»
Viral βίντεο: «Ο Χριστός τζι η Παναγία» - Στους δρόμους μια πολική αρκούδα και ένας γυμνός να… τραγουδάει
Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;
«Έκαναν τη νύχτα μέρα» οι φλόγες: Συγκλονιστικά βίντεο από τη φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα – Δίπλα ακριβώς από τις κατοικίες
Γνωστό εστιατόριο αλλάζει τοποθεσία και… «γυρνάει σελίδα» - Θα γίνει το νέο σπίτι της σύγχρονης κυπριακής κουζίνας
VIDEO: Απίστευτο κι όμως κυπριακό - Άνδρας χορεύει με μια... αναμμένη φουκού στο κεφάλι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες: Παραμένει άφαντος ο 48χρονος Μαρίνος - Δείτε φωτογραφία

 20.08.2025 - 12:08
Επόμενο άρθρο

Η Ευρώπη καταγράφει νέα ρεκόρ σε ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια - Τα μέτρα για τη «νέα κανονικότητα»

 20.08.2025 - 12:45
Στην Κύπρο ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για την επίσημη επίσκεψη του Καγκελάριου της Αυστρίας στην Κύπρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Κύπρο ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  20.08.2025 - 10:55
Πυρκαγιά στον Ύψωνα: Χειροπέδες σε 43χρονο – Φαίνεται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη

Πυρκαγιά στον Ύψωνα: Χειροπέδες σε 43χρονο – Φαίνεται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη

  •  20.08.2025 - 11:40
Σοβαρό τροχαίο στην κατεχόμενη Λευκωσία με 8 τραυματίες - Ανάμεσά τους 4 παιδιά

Σοβαρό τροχαίο στην κατεχόμενη Λευκωσία με 8 τραυματίες - Ανάμεσά τους 4 παιδιά

  •  20.08.2025 - 09:29
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Εκκρεμούν ανακλήσεις χιλιάδων οχημάτων – Τι προειδοποιεί το ΤΟΜ

Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Εκκρεμούν ανακλήσεις χιλιάδων οχημάτων – Τι προειδοποιεί το ΤΟΜ

  •  20.08.2025 - 09:18
Τραγικό: Θα γιόρταζε σήμερα τα γενέθλια της η άτυχη 34χρονη Ειρήνη - «Έπρεπε να σου φέρνουμε τούρτα...»

Τραγικό: Θα γιόρταζε σήμερα τα γενέθλια της η άτυχη 34χρονη Ειρήνη - «Έπρεπε να σου φέρνουμε τούρτα...»

  •  20.08.2025 - 11:22
Πιάνουν τους σιηπέτους οι κυνηγοί: Αρχίζει το κυνήγι της φάσσας - Οι ποινές για το άναμμα φωτιάς

Πιάνουν τους σιηπέτους οι κυνηγοί: Αρχίζει το κυνήγι της φάσσας - Οι ποινές για το άναμμα φωτιάς

  •  20.08.2025 - 08:36
VIDEO: Απίστευτο κι όμως κυπριακό - Άνδρας χορεύει με μια... αναμμένη φουκού στο κεφάλι

VIDEO: Απίστευτο κι όμως κυπριακό - Άνδρας χορεύει με μια... αναμμένη φουκού στο κεφάλι

  •  20.08.2025 - 09:38
Viral βίντεο: «Ο Χριστός τζι η Παναγία» - Στους δρόμους μια πολική αρκούδα και ένας γυμνός να… τραγουδάει

Viral βίντεο: «Ο Χριστός τζι η Παναγία» - Στους δρόμους μια πολική αρκούδα και ένας γυμνός να… τραγουδάει

  •  20.08.2025 - 10:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα