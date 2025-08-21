Ecommbx
Ελεύθερος τελικά ο 32χρονος – Είχε συλληφθεί γιατί πέρασε στα κατεχόμενα από μη ελεγχόμενο σημείο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ελεύθερος τελικά ο 32χρονος – Είχε συλληφθεί γιατί πέρασε στα κατεχόμενα από μη ελεγχόμενο σημείο

 21.08.2025 - 17:15
Ελεύθερος τελικά ο 32χρονος – Είχε συλληφθεί γιατί πέρασε στα κατεχόμενα από μη ελεγχόμενο σημείο

Ελεύθερος αφέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης από την αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, ο Ελληνοκύπριος ηλικίας 32 ετών από την επαρχία Λευκωσίας, ο οποίος είχε συλληφθεί νωρίτερα σήμερα, αφού είχε δηλώσει ότι πέρασε κατά λάθος στα κατεχόμενα με το αυτοκίνητο του στην περιοχή Στροβιλιών.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, μόλις αντιλήφθηκε φώτα, τα οποία προέρχονταν από τουρκικό φυλάκιο, έτρεξε και πέρασε στις ελεύθερες περιοχές, έδαφος των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, αφήνοντας πίσω το όχημά του.

Η Αστυνομία των ΒΒ Δεκέλειας ανέφερε πως ο άνδρας συνελήφθη προκειμένου να δώσει επαρκείς εξηγήσεις για τους ακριβείς λόγους για τους οποίους βρισκόταν στην συγκεκριμένη περιοχή, αφού υπήρχε υποψία ότι ενδεχομένως να εμπλέκεται σε υπόθεση ναρκωτικών και προσπαθούσε να επιστρέψει στις ελεύθερες περιοχές από μη ελεγχόμενο σημείο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία των Βάσεων, δεν υπήρχαν περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση, γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η σύλληψη του 32χρονου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ανατροπή στην υπόθεση Ε/κ που πέρασε με το όχημα του στην κατεχόμενη Άχνα – Συνελήφθη ο 32χονος

Τελικά νωρίς το απόγευμα και αφού ανακρίθηκε, ο 32χρονος αφέθηκε ελεύθερος αφού η Αστυνομία των Βάσεων δεν εντόπισε οποιαδήποτε στοιχεία εναντίον του.

Ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε χρηματική εγγύηση ύψους χιλίων ευρώ και θα παρουσιαστεί ξανά στον Αστυνομικό Σταθμό Δεκέλειας σε δύο εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ισχυρισμό του 32χρονου, γύρω στις 4 τα ξημερώματα εισήλθε κατά λάθος στα κατεχόμενα με το αυτοκίνητο του στον δρόμο που οδηγεί στα Στροβίλια. Σε κατάθεση του στην Αστυνομία των Βάσεων ανέφερε ότι κινείτο στο δρόμο Λάρνακας – Αμμοχώστου, όταν σε κάποια στιγμή, μπήκε σε χωματόδρομο και εξήλθε του οχήματός του για ολιγόλεπτη στάση.

Ωστόσο, σε κάποια στιγμή, σύμφωνα πάντα με τη κατάθεση του, είδε φώτα να πέφτουν πάνω του οπότε αντιλήφθηκε ότι εισήλθε κατά λάθος - όπως ανέφερε - στα κατεχόμενα.

Ο 32χρονος ανέφερε επίσης στην Αστυνομία των Βάσεων Δεκέλειας ότι μόλις κατάλαβε ότι τα φώτα προέρχονταν από φυλάκιο των κατεχόμενων, φοβήθηκε και έτρεξε προς την αντίθετη κατεύθυνση, που ήταν περιοχή των Βάσεων, αφήνοντας πίσω το αυτοκίνητο του.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την κατάθεση του άνδρα, οι Τούρκοι στρατιώτες περικύκλωσαν το αυτοκίνητο του.

