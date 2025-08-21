Ecommbx
Παραμένουν υπό «κράτηση» στα κατεχόμενα οι 5 Ελληνοκύπριοι – Η υπεράσπιση μιλά για αλλοίωση στοιχείων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Παραμένουν υπό «κράτηση» στα κατεχόμενα οι 5 Ελληνοκύπριοι – Η υπεράσπιση μιλά για αλλοίωση στοιχείων

 21.08.2025 - 17:09
Παραμένουν υπό «κράτηση» στα κατεχόμενα οι 5 Ελληνοκύπριοι – Η υπεράσπιση μιλά για αλλοίωση στοιχείων

Αναβλήθηκε για τις 27 Αυγούστου η συνέχιση της ακροαματικής διαδικασίας στην υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων που «δικάζονται» από «στρατιωτικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα με την κατηγορία της «παράνομης εισόδου».

Το «δικαστήριο» αποφάσισε όπως και οι πέντε κατηγορούμενοι παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την επόμενη «δικάσιμο».

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίστηκε σήμερα στα κατεχόμενα, με την «κατηγορούσα αρχή» να παρουσιάζει στο «δικαστήριο» στοιχεία σχετικά με τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου του τρίτου «κατηγορούμενου», ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις τόσο της «εισαγγελικής αρχής» όσο και των δικηγόρων υπεράσπισης.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η πλευρά της υπεράσπισης προέβαλε τον ισχυρισμό ότι οι καταγραφές που αφορούν την είσοδο των κατηγορουμένων στα κατεχόμενα από το σημείο διέλευσης στα Στροβίλια έχουν αλλοιωθεί.

Η επόμενη «δικάσιμος» ορίστηκε για την Τετάρτη, 27 Αυγούστου, στις 10:00 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρόλο που το «στρατιωτικό δικαστήριο» συνεδριάζει κανονικά μόνο κάθε Πέμπτη, στη σημερινή ακρόαση της «δίκης», εκφράστηκε από τη «δικαστή» η πρόθεση να υπάρξει επίσπευση της διαδικασίας με συνεδριάσεις στις 27, 28 και 29 Αυγούστου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Βαρύ πένθος για τον χαμό του 31χρονου Αντώνη Κουρρά - «Μπορείς τώρα να πετάς ελεύθερα με τους αγγέλους»

Βαρύ πένθος για τον χαμό του 31χρονου Αντώνη Κουρρά - «Μπορείς τώρα να πετάς ελεύθερα με τους αγγέλους»

Σοκ και ανείπωτη θλίψη σκόρπισε στην Ανάγεια και όχι μόνο, η είδηση του τραγικού θανάτου του 31χρονου Αντώνη Κουρρά, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση με αλεξίπτωτο πλαγιάς στη θάλασσα του Κιτίου.

