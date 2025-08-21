Παραμένουν υπό «κράτηση» στα κατεχόμενα οι 5 Ελληνοκύπριοι – Η υπεράσπιση μιλά για αλλοίωση στοιχείων

Το «δικαστήριο» αποφάσισε όπως και οι πέντε κατηγορούμενοι παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την επόμενη «δικάσιμο».

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίστηκε σήμερα στα κατεχόμενα, με την «κατηγορούσα αρχή» να παρουσιάζει στο «δικαστήριο» στοιχεία σχετικά με τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου του τρίτου «κατηγορούμενου», ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις τόσο της «εισαγγελικής αρχής» όσο και των δικηγόρων υπεράσπισης.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η πλευρά της υπεράσπισης προέβαλε τον ισχυρισμό ότι οι καταγραφές που αφορούν την είσοδο των κατηγορουμένων στα κατεχόμενα από το σημείο διέλευσης στα Στροβίλια έχουν αλλοιωθεί.

Η επόμενη «δικάσιμος» ορίστηκε για την Τετάρτη, 27 Αυγούστου, στις 10:00 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρόλο που το «στρατιωτικό δικαστήριο» συνεδριάζει κανονικά μόνο κάθε Πέμπτη, στη σημερινή ακρόαση της «δίκης», εκφράστηκε από τη «δικαστή» η πρόθεση να υπάρξει επίσπευση της διαδικασίας με συνεδριάσεις στις 27, 28 και 29 Αυγούστου.