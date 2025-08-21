Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από 6 ημέρες

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε οδηγηθεί στο ψυχιατρικό ίδρυμα έπειτα από εισήγηση των ψυχιάτρων στα Επείγοντα, οι οποίοι είχαν κρίνει τότε ότι απαιτείται νοσηλεία προκειμένου να διασφαλιστεί η ψυχική του ισορροπία.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Μαζωνάκης είχε λάβει δύο θεραπευτικές άδειες, γεγονός που αποτελούσε ένδειξη της αξιολόγησης που γινόταν καθημερινά για την ψυχική του κατάσταση.

Η ιατρική ομάδα, αφού εξέτασε τα δεδομένα και με γνώμονα την ασφάλεια τόσο του ίδιου όσο και του περιβάλλοντός του, κατέληξε ότι δεν υπάρχουν πλέον λόγοι που να συνηγορούν στη συνέχιση της νοσηλείας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο διάσημος τραγουδιστής βρισκόταν με θεραπευτική άδεια εκτός του ψυχιατρείου Δρομοκαΐτειο, από την περασμένη Δευτέρα.

Η εισαγγελική εντολή για την ψυχιατρική του εκτίμηση, που εκδόθηκε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου κατόπιν αιτήματος από μέλη της οικογένειάς του δρομολόγησε την ακούσια εισαγωγή του καλλιτέχνη στο εφημερεύον ψυχιατρικό νοσοκομείο και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Παράλληλα, όμως, προκάλεσε και ένα «τσουνάμι» αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως μετά τις ανακοινώσεις που αντάλλαξαν ο Γιώργος Μαζωνάκης και η οικογένειά του, διά των δικηγόρων τους.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής παρέμεινε σε θάλαμο, μόνος του, επί τρία και πλέον 24ωρα παρακολουθούμενος από τους γιατρούς της κλινικής που εφημέρευε. Οι συνάδελφοι τους στα Επείγοντα είχαν αποφασίσει στις 14 Αυγούστου τη νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη τους από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, και φυσικά την εξέταση που έκαναν οι ίδιοι.

Κατά πληροφορίες που έχει το protothema.gr, η οικογένεια είχε ζητήσει τον εγκλεισμό του και τη νοσηλεία του στο ψυχιατρείο υποστηρίζοντας ότι διατρέχει κίνδυνο η ζωή του λόγω της ψυχικής του κατάστασης.

Οι γιατροί ακολούθησαν την ασφαλή οδό που ακολουθείται σε περιπτώσεις ακούσιας νοσηλείας, δηλαδή κράτησαν τον ασθενή στο νοσοκομείο για το διάστημα που θα τους επέτρεπε να έχουν μια πρώτη αλλά καλή εικόνα.

Το πρωί της περασμένης Δευτέρας τού χορήγησαν θεραπευτική άδεια, κάτι που προβλέπεται για τους ψυχικά ασθενείς. Πρόκειται για ένα μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να ανοίγουν την πόρτα του ψυχιατρείου σε ασθενείς κατά περίπτωση, και να τους παρακολουθούν τόσο εντός του νοσοκομείου όσο και εκτός αυτού.

