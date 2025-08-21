Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΓιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από 6 ημέρες
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από 6 ημέρες

 21.08.2025 - 16:58
Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από 6 ημέρες

Έξι ημέρες μετά την ακούσια εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε και τυπικά εξιτήριο κατόπιν απόφασης της θεραπευτικής ομάδας που παρακολουθούσε την πορεία της υγείας του.

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε οδηγηθεί στο ψυχιατρικό ίδρυμα έπειτα από εισήγηση των ψυχιάτρων στα Επείγοντα, οι οποίοι είχαν κρίνει τότε ότι απαιτείται νοσηλεία προκειμένου να διασφαλιστεί η ψυχική του ισορροπία.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Μαζωνάκης είχε λάβει δύο θεραπευτικές άδειες, γεγονός που αποτελούσε ένδειξη της αξιολόγησης που γινόταν καθημερινά για την ψυχική του κατάσταση.

Η ιατρική ομάδα, αφού εξέτασε τα δεδομένα και με γνώμονα την ασφάλεια τόσο του ίδιου όσο και του περιβάλλοντός του, κατέληξε ότι δεν υπάρχουν πλέον λόγοι που να συνηγορούν στη συνέχιση της νοσηλείας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο διάσημος τραγουδιστής βρισκόταν με θεραπευτική άδεια εκτός του ψυχιατρείου Δρομοκαΐτειο, από την περασμένη Δευτέρα.

Η εισαγγελική εντολή για την ψυχιατρική του εκτίμηση, που εκδόθηκε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου κατόπιν αιτήματος από μέλη της οικογένειάς του δρομολόγησε την ακούσια εισαγωγή του καλλιτέχνη στο εφημερεύον ψυχιατρικό νοσοκομείο και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Παράλληλα, όμως, προκάλεσε και ένα «τσουνάμι» αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως μετά τις ανακοινώσεις που αντάλλαξαν ο Γιώργος Μαζωνάκης και η οικογένειά του, διά των δικηγόρων τους.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής παρέμεινε σε θάλαμο, μόνος του, επί τρία και πλέον 24ωρα παρακολουθούμενος από τους γιατρούς της κλινικής που εφημέρευε. Οι συνάδελφοι τους στα Επείγοντα είχαν αποφασίσει στις 14 Αυγούστου τη νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη τους από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, και φυσικά την εξέταση που έκαναν οι ίδιοι.

Κατά πληροφορίες που έχει το protothema.gr, η οικογένεια είχε ζητήσει τον εγκλεισμό του και τη νοσηλεία του στο ψυχιατρείο υποστηρίζοντας ότι διατρέχει κίνδυνο η ζωή του λόγω της ψυχικής του κατάστασης.

Οι γιατροί ακολούθησαν την ασφαλή οδό που ακολουθείται σε περιπτώσεις ακούσιας νοσηλείας, δηλαδή κράτησαν τον ασθενή στο νοσοκομείο για το διάστημα που θα τους επέτρεπε να έχουν μια πρώτη αλλά καλή εικόνα.

Το πρωί της περασμένης Δευτέρας τού χορήγησαν θεραπευτική άδεια, κάτι που προβλέπεται για τους ψυχικά ασθενείς. Πρόκειται για ένα μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να ανοίγουν την πόρτα του ψυχιατρείου σε ασθενείς κατά περίπτωση, και να τους παρακολουθούν τόσο εντός του νοσοκομείου όσο και εκτός αυτού.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες
Έζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών
Γνωστός παρουσιαστής στην Κύπρο στο στόχαστρο απατεώνων στα social media – Το ύπουλο σχέδιο και η ανακοίνωση του
Παραμυθένια πρόταση γάμου στη Disneyland – Γνωστή Κύπρια είπε το μεγάλο «ναι» - Εκθαμβωτικό το μονόπετρο – Φωτογραφίες
Συνεχίζεται η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα, παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικό
Τραγωδία στο Κίτι: Έχασε τη ζωή του 31χρονος Ελληνοκύπριος μετά από ατύχημα με αλεξίπτωτο σε παραλία – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
Έχασε τη «μάχη» - Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τον άρπαξαν, τον ξυλοφόρτωσαν και τον άφησαν στην άκρη του δρόμου – Στο Κακουργιοδικείο τρεις νεαροί

 21.08.2025 - 16:48
Επόμενο άρθρο

Παραμένουν υπό «κράτηση» στα κατεχόμενα οι 5 Ελληνοκύπριοι – Η υπεράσπιση μιλά για αλλοίωση στοιχείων

 21.08.2025 - 17:09
Βαρύ πένθος για τον χαμό του 31χρονου Αντώνη Κουρρά - «Μπορείς τώρα να πετάς ελεύθερα με τους αγγέλους»

Βαρύ πένθος για τον χαμό του 31χρονου Αντώνη Κουρρά - «Μπορείς τώρα να πετάς ελεύθερα με τους αγγέλους»

Σοκ και ανείπωτη θλίψη σκόρπισε στην Ανάγεια και όχι μόνο, η είδηση του τραγικού θανάτου του 31χρονου Αντώνη Κουρρά, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση με αλεξίπτωτο πλαγιάς στη θάλασσα του Κιτίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βαρύ πένθος για τον χαμό του 31χρονου Αντώνη Κουρρά - «Μπορείς τώρα να πετάς ελεύθερα με τους αγγέλους»

Βαρύ πένθος για τον χαμό του 31χρονου Αντώνη Κουρρά - «Μπορείς τώρα να πετάς ελεύθερα με τους αγγέλους»

  •  21.08.2025 - 18:26
Το πλαίσιο της συμφωνίας για τις εμπορικές τους σχέσεις ανακοίνωσαν ΕΕ-ΗΠΑ

Το πλαίσιο της συμφωνίας για τις εμπορικές τους σχέσεις ανακοίνωσαν ΕΕ-ΗΠΑ

  •  21.08.2025 - 15:37
ΥΠΕΞ: Επιβεβαιώνει πιθανή τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο μήνα

ΥΠΕΞ: Επιβεβαιώνει πιθανή τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο μήνα

  •  21.08.2025 - 12:35
Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

  •  21.08.2025 - 11:08
Νέα Κίτρινη Προειδοποίηση: Ξεπερνά τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

Νέα Κίτρινη Προειδοποίηση: Ξεπερνά τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

  •  21.08.2025 - 18:10
Ελεύθερος τελικά ο 32χρονος – Είχε συλληφθεί γιατί πέρασε στα κατεχόμενα από μη ελεγχόμενο σημείο

Ελεύθερος τελικά ο 32χρονος – Είχε συλληφθεί γιατί πέρασε στα κατεχόμενα από μη ελεγχόμενο σημείο

  •  21.08.2025 - 17:15
Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της στο Ηνωμένο Βασίλειο - Το μυστικό της μακροζωίας της

Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της στο Ηνωμένο Βασίλειο - Το μυστικό της μακροζωίας της

  •  21.08.2025 - 15:00
Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από 6 ημέρες

Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από 6 ημέρες

  •  21.08.2025 - 16:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα