Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤον άρπαξαν, τον ξυλοφόρτωσαν και τον άφησαν στην άκρη του δρόμου – Στο Κακουργιοδικείο τρεις νεαροί
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τον άρπαξαν, τον ξυλοφόρτωσαν και τον άφησαν στην άκρη του δρόμου – Στο Κακουργιοδικείο τρεις νεαροί

 21.08.2025 - 16:48
Τον άρπαξαν, τον ξυλοφόρτωσαν και τον άφησαν στην άκρη του δρόμου – Στο Κακουργιοδικείο τρεις νεαροί

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, στις 23 Σεπτεμβρίου, παραπέμφθηκαν σήμερα τρία πρόσωπα, ηλικίας 32, 29 και 26 ετών, που είναι ύποπτοι για αδικήματα που αφορούν υπόθεση απαγωγής και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, εναντίον 22χρονου και διενεργήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 14 Αυγούστου στην Κοφίνου.

Η Αστυνομία καταχώρησε σήμερα την υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας το οποίο και παρέπεμψε τα τρία πρόσωπα σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Μέχρι την ημέρα της έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας το Δικαστήριο διέταξε όπως τα τρία πρόσωπα παραμείνουν υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Αστυνομία, η καταγγελία για την απαγωγή του 22χρονου που διαμένει στο Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου, έγινε γύρω στις 20.30 το βράδυ της Τετάρτης 13 Αυγούστου, από δύο ομοεθνείς του θύματος.

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κοφίνου, μετέβησαν στο σημείο και από τις εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι το ίδιο βράδυ, ο 22χρονος δέχθηκε τηλεφώνημα από άλλα πρόσωπα, με σκοπό να συναντηθεί μαζί τους.

Ο 22χρονος, συναντήθηκε με τρία πρόσωπα έξω από το Κέντρο Φιλοξενίας και ακολούθως επιβιβάστηκε στο όχημά τους.

Μετά την παρέλευση 30 λεπτών, φιλικά πρόσωπα του 22χρονου, επικοινώνησαν με την Αστυνομία και κατήγγειλαν ότι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με αυτόν, ωστόσο το κινητό του τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο και πιθανόν να έπεσε θύμα απαγωγής.

Γύρω στις 10:30 το ίδιο βράδυ, ο 22χρονος επικοινώνησε με φιλικά του πρόσωπα, αναφέροντάς τους ότι προηγουμένως είχε απαχθεί και ότι οι απαγωγείς του, τον είχαν παρατήσει παρά την αερογέφυρα Κοφίνου.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε εκδορές στο πρόσωπο και στον λαιμό.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε εκδορές στο πρόσωπο και στον λαιμό. 

Ο νεαρός προέβη σε γραπτή κατάθεση βάση της οποίας εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης εναντίον τριών προσώπων τα οποία και συνελήφθησαν.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την Αστυνομία με βάση την κατάθεση του 22χρονου, φαίνεται ότι μεταξύ του και των δραστών υπάρχουν οικονομικές διαφορές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες
Έζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών
Γνωστός παρουσιαστής στην Κύπρο στο στόχαστρο απατεώνων στα social media – Το ύπουλο σχέδιο και η ανακοίνωση του
Παραμυθένια πρόταση γάμου στη Disneyland – Γνωστή Κύπρια είπε το μεγάλο «ναι» - Εκθαμβωτικό το μονόπετρο – Φωτογραφίες
Συνεχίζεται η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα, παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικό
Τραγωδία στο Κίτι: Έχασε τη ζωή του 31χρονος Ελληνοκύπριος μετά από ατύχημα με αλεξίπτωτο σε παραλία – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
Έχασε τη «μάχη» - Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανατροπή στην υπόθεση Ε/κ που πέρασε με το όχημα του στην κατεχόμενη Άχνα – Συνελήφθη ο 32χονος

 21.08.2025 - 16:27
Επόμενο άρθρο

Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από 6 ημέρες

 21.08.2025 - 16:58
Βαρύ πένθος για τον χαμό του 31χρονου Αντώνη Κουρρά - «Μπορείς τώρα να πετάς ελεύθερα με τους αγγέλους»

Βαρύ πένθος για τον χαμό του 31χρονου Αντώνη Κουρρά - «Μπορείς τώρα να πετάς ελεύθερα με τους αγγέλους»

Σοκ και ανείπωτη θλίψη σκόρπισε στην Ανάγεια και όχι μόνο, η είδηση του τραγικού θανάτου του 31χρονου Αντώνη Κουρρά, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση με αλεξίπτωτο πλαγιάς στη θάλασσα του Κιτίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βαρύ πένθος για τον χαμό του 31χρονου Αντώνη Κουρρά - «Μπορείς τώρα να πετάς ελεύθερα με τους αγγέλους»

Βαρύ πένθος για τον χαμό του 31χρονου Αντώνη Κουρρά - «Μπορείς τώρα να πετάς ελεύθερα με τους αγγέλους»

  •  21.08.2025 - 18:26
Το πλαίσιο της συμφωνίας για τις εμπορικές τους σχέσεις ανακοίνωσαν ΕΕ-ΗΠΑ

Το πλαίσιο της συμφωνίας για τις εμπορικές τους σχέσεις ανακοίνωσαν ΕΕ-ΗΠΑ

  •  21.08.2025 - 15:37
ΥΠΕΞ: Επιβεβαιώνει πιθανή τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο μήνα

ΥΠΕΞ: Επιβεβαιώνει πιθανή τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο μήνα

  •  21.08.2025 - 12:35
Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

  •  21.08.2025 - 11:08
Νέα Κίτρινη Προειδοποίηση: Ξεπερνά τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

Νέα Κίτρινη Προειδοποίηση: Ξεπερνά τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

  •  21.08.2025 - 18:10
Ελεύθερος τελικά ο 32χρονος – Είχε συλληφθεί γιατί πέρασε στα κατεχόμενα από μη ελεγχόμενο σημείο

Ελεύθερος τελικά ο 32χρονος – Είχε συλληφθεί γιατί πέρασε στα κατεχόμενα από μη ελεγχόμενο σημείο

  •  21.08.2025 - 17:15
Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της στο Ηνωμένο Βασίλειο - Το μυστικό της μακροζωίας της

Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της στο Ηνωμένο Βασίλειο - Το μυστικό της μακροζωίας της

  •  21.08.2025 - 15:00
Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από 6 ημέρες

Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από 6 ημέρες

  •  21.08.2025 - 16:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα