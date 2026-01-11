Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νυχτερινές συλλήψεις: Έτρεχαν, έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι και πέρασαν με κόκκινο - Κατακρατήθηκαν οχήματα

11.01.2026 - 07:54
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νυχτερινές συλλήψεις: Έτρεχαν, έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι και πέρασαν με κόκκινο - Κατακρατήθηκαν οχήματα

 11.01.2026 - 07:54
Νυχτερινές συλλήψεις: Έτρεχαν, έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι και πέρασαν με κόκκινο - Κατακρατήθηκαν οχήματα

Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη οκτώ προσώπων σε παγκύπρια βάση.

Τέσσερα πρόσωπα στην επαρχία Λευκωσίας συνελήφθησαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης (οι τρεις πέραν του 70μg), ενώ ο τέταρτος για μη παροχή ικανοποιητικού δείγματος εκπνοής.

Στην επαρχία Λεμεσού συνελήφθησαν ακόμη δύο πρόσωπα, το ένα για επικίνδυνη οδήγηση (παραβίαση κόκκινου σηματοδότη) και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης (85μg τελική), ενώ το δεύτερο για επίθεση και εξύβριση μέλους της Αστυνομίας.

Μέλη του ΟΠΟΔ, συνέλαβαν ακόμη δύο πρόσωπα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης εκτεταμένοι έλεγχοι σε αριθμό υποστατικών, με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Όσον αφορά στο οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 1,140 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν πέραν των 250 τροχαίων καταγγελιών.

Από αυτές, οι 53 αφορούσαν οδήγηση την υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ άλλες 59 την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Επίσης, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν 18 αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα και ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Η διαρροή του επίμαχου βίντεο στην πλατφόρμα Χ, από λογαριασμό με το όνομα «Emily Thompson», δεν αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής φθοράς.

