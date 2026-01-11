Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν την Κυριακή 11 Ιανουαρίου - Εκκλησίες που γιορτάζουν στην Κύπρο

 11.01.2026 - 07:49
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν την Κυριακή 11 Ιανουαρίου - Εκκλησίες που γιορτάζουν στην Κύπρο

H Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στο εορτολόγιο, τη μνήμη του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχη, μιας εμβληματικής μορφής του μοναχισμού, που έθεσε τα θεμέλια της κοινοβιακής ζωής στην Εκκλησία.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν οι:

Θεοδόσιος, Θεοδόσης, Δόσιος, Δόσης, Τεό

Ο Όσιος Θεοδόσιος υπήρξε από τους μεγάλους οργανωτές του κοινοβιακού μοναχισμού στην Παλαιστίνη.

Ο άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης θεωρείται ο ιδρυτής του κοινοβιακού συστήματος γι’ αυτό και η προσωνυμία “Κοινοβιάρχης”. Με τη λέξη κοινόβιο εννοούμε τον οργανωμένο μοναχισμό, που ζουν όλοι μαζί και μοιράζονται κοινή τράπεζα, κοινή προσευχή και δεν έχουν κάτι δικό τους ιδιόκτητο οι μοναχοί, είναι δηλαδή ακτήμονες, κατά το πρότυπο της πρώτης Εκκλησίας που είχαν τα πάντα κοινά (Πραξ. 2, 44 και 4,32).

Έζησε τον 5ο αιώνα και καταγόταν από την Καππαδοκία. Κοιμήθηκε οσιακά σε βαθύ γήρας. Η μνήμη του τιμάται στις 11 Ιανουαρίου.

Στην Πάφο τιμάται ιδιαίτερα στην κοινότητα Πάνω Αρχιμανδρίτα, που ήταν παλαιότερα το καθολικό Ιεράς Μονής και σήμερα λειτουργεί ως ενοριακός ναός της κοινότητας. Τιμάται ο άγιος Θεοδόσιος και στη κοινότητα Αχέλεια (που είναι σε κοντινή απόσταση από την πόλη της Πάφου). Υπάρχει ένα αξιόλογο, σε σχήμα σταυρού με τρούλο, παρεκκλήσι αφιερωμένο στον άγιο με λίγες εναπομείναντες τοιχογραφίες. Ένα παρεκκλήσι επίσης αφιερωμένο στον άγιο Θεοδόσιο και που εγκαινιάστηκε πρόσφατα ανήκει στην ενορία του αγίου Γεωργίου Αναβαργού.

Απολυτίκιον, Ήχος πλ. δ’

Ταις των δακρύων σου ροαίς, της ερήμου το άγονον εγεώργησας. Και τοις εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας. και γέγονας φωστήρ τη οικουμένη, λάμπων τοις θαύμασιν, Όσιε πάτερ ημών Θεοδόσιε. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Νικηφόρος ο Νεομάρτυρας εκ Κρήτης, που ομολόγησε τον Χριστό με παρρησία στους νεότερους χρόνους και σφράγισε την πίστη του με το μαρτύριο.

Ο Άγιος Μιχαήλ ο διά Χριστόν Σαλός και Θαυματουργός, μορφή βαθιάς ταπείνωσης, που μέσα από την εκούσια σαλότητα φανέρωσε την αλήθεια του Ευαγγελίου.

Ο Όσιος Βιτάλιος, ασκητής με ιδιαίτερη ποιμαντική μέριμνα, γνωστός για την αγάπη και τη φροντίδα του προς τους περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Πηγή: ertnews.gr, Ιερά Μητρόπολη Πάφου

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

