Netflix: Μεγάλες επιστροφές τον Ιανουάριο – Ετοιμάσου για συγκίνηση και ανατροπές – Δείτε trailer

Σειρές που υπόσχονται συγκίνηση και ανατροπές καθώς και νέες σειρές για binge χωρίς τύψεις.

Η πλατφόρμα μπαίνει στο 2026 με διάθεση να μας κρατήσει σπίτι και να το απολαύσουμε.

Από σκοτεινά μυστήρια και ρομαντικές ιστορίες, μέχρι κοινωνικά δράματα, feel-good προτάσεις, reality, stand-up και wrestling υπερθεάματα, η λίστα του Netflix είναι έτοιμη να γίνει η παρέα για όσους θέλουν να ξεκινήσουν τη χρονιά χαλαρά, συναισθηματικά, κάπως θεαματικά, ή και όλα μαζί.

Τι κι αν διανύουμε το πρώτο δεκαήμερο του μήνα; Πιο κάτω σας βάζουμε όλα όσα έφερε και θα φέρει ο Γεννάρης από την πρώτη κιόλας ημέρα. Αν τα χάσατε ή δεν είχατε χρόνο, ευκαιρία να δημιουργήσετε.

Σειρές:

01/01/2026

Stranger Things 5: Batch 3 / Stranger Things 5: The Finale

H σύγκρουση με τονΒέκνα κορυφώνεται, οι βασικοί χαρακτήρες αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των επιλογών τους, ενώ ταυτόχρονα, αποκαλύπτονται κρίσιμα στοιχεία για τη φύση του Upside Down και τη σύνδεσή του με τον Γουίλ. Πρόκειται για το φινάλε της δημοφιλούς σειράς, με το Χόκινς σε αποκλεισμό, την Εντ να κρύβεται και την παρέα σμίγει με έναν και μόνο στόχο: να βρει και να σκοτώσει τον Βέκνα. Να σημειωθεί, ότι η σειρά είναι έμπνευση από πειράματα της εποχής του Ψυχρού Πολέμου και θεωρίες συνωμοσίας που αφορούσαν μυστικά κυβερνητικά προγράμματα.

01/01/2026

Η Φυγή / Run Away

Ένας απελπισμένος πατέρας αναζητά την κόρη του που το 'σκασε, εμπλέκεται σε μια δολοφονία και ανακαλύπτει πράγματα που μπορούν να διαλύσουν οριστικά την οικογένειά του. Η σειρά Run Away είναι θρίλερ μυστηρίου και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Χάρλαν Κόμπεν. Η υπόθεση ακολουθεί τον Σάιμον Γκριν, έναν φαινομενικά επιτυχημένο οικογενειάρχη, του οποίου η ζωή διαλύεται όταν η κόρη του, Πέιτζ, εξαφανίζεται ξαφνικά και μπλέκει σε έναν σκοτεινό και επικίνδυνο κόσμο. Πρωταγωνιστούν οι Τζέιμς Νέσμπιτ, Ρουθ Τζόουνς, Μίνι Ντράιβερ και Άλφρεντ Ίνοκ, ενώ η σειρά συνεχίζει τη σταθερή συνεργασία του Netflix με τον Κόμπεν, συνδυάζοντας οικογενειακό δράμα, αγωνία και ανατροπές με έντονο ψυχολογικό βάθος.

01/01/2026

Έρωτας 9 με 5 / Love from 9 to 5

Μια εργατική υπάλληλος και ο γοητευτικός γιος του αφεντικού διεκδικούν τη θέση του CEO σε μια εταιρεία εσωρούχων, αλλά ο έρωτας ίσως τους σαμποτάρει. Η μεξικάνικη ρομαντική κομεντί «Love from 9 to 5» εστιάζει στις ερωτικές σχέσεις που γεννιούνται, δοκιμάζονται και συχνά περιπλέκονται μέσα στο πλαίσιο της καθημερινής εργασίας και του ωραρίου «εννέα με πέντε». Γενικά, το Netflix έχει προσθέσει πολλές μεξικάνικες σειρές, με τον αριθμό τους να αυξάνεται συνεχώς, μετρώντας αυτή τη στιγμή περίπου 40–50 πρωτότυπες σειρές ή συμπαραγωγές στην πλατφόρμα.

01/01/2026

Η Εποχή της Μύγας / Time Flies

Αποφυλακισμένες και με ελάχιστες επιλογές, δύο γυναίκες ανοίγουν επιχείρηση απολύμανσης – ώσπου μια ύποπτη πελάτισσα τις τραβά πίσω στη ζωή που προσπάθησαν να αφήσουν. Η σειρά κινείται ανάμεσα στο κοινωνικό δράμα, το crime και το μαύρο χιούμορ, αφηγούμενη την ιστορία δύο γυναικών που μόλις αποφυλακίζονται και προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους ξεκινώντας μια μικρή επιχείρηση απεντόμωσης. Μια σειρά για στις δεύτερες ευκαιρίες, τη φιλία και τη γυναικεία επιβίωση σε ένα σκληρό κοινωνικό περιβάλλον. Στο καστ συμπεριλαμβάνονται οι Κάρλα Πέτερσον και Νάνσι Ντουπλά, με μακρά καριέρα στην αργεντίνικη τηλεόραση και υποψηφιότητες σε μεγάλα τηλεοπτικά βραβεία (όπως στα Martín Fierro).

02/01/2026

Η Γη της Αμαρτίας / Land of Sin

Όταν ένας έφηβος εξαφανίζεται, μια αστυνομικός με προσωπικούς δεσμούς στην υπόθεση μπλέκεται σε μια έρευνα που φέρνει στο φως παλιές οικογενειακές διαμάχες. Πρόκειται για την επερχόμενη Nordic noir μίνι σειρά μυστηρίου και εγκλήματος 5 επεισοδίων, με έντονο χαρακτηρά μυστηρίου. Τα γυρίσματα έγιναν στη σκανδιναβική ύπαιθρο, γύρω από την χερσόνησο Bjäre, μια περιοχή στη νότια Σουηδία, με την επιλογή αυτή να ενισχύει την σκοτεινή αισθητική noir.

07/01/2026

Unlocked: Ένα Πείραμα στις Φυλακές: Σεζόν 2 / Unlocked: A Jail Experiment: Season 2

Τι συμβαίνει όταν ένας σερίφης σε ένα κέντρο κράτησης στην Αριζόνα διεξάγει ένα τολμηρό πείραμα για να ενθαρρύνει την αυτενέργεια των κρατουμένων; Η σειρά του Netflix ακολουθεί 46 πραγματικούς κρατουμένους στο Pulaski County Regional Detention Facility της Αρκάνσας, όπου ο σερίφης αποφάσισε ότι για περίπου έξι εβδομάδες οι πόρτες των κελιών θα παραμείνουν ξεκλείδωτες και οι κρατούμενοι θα έχουν μεγαλύτερη ευθύνη και αυτονομία στη μονάδα τους. Στόχος, να δουν αν αυτό μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία κοινότητας και να μειώσει την επανεμφάνιση στο έγκλημα μετά την αποφυλάκιση. Σκέφτειτε κάτι σαν το δημοφιλές πείραμα φυλακών του Stanford.

08/01/2026

Η Δική του και η Δική της / HIS & HERS

Ένα αποξενωμένο αντρόγυνο –ένας ντετέκτιβ και μια ρεπόρτερ– ανταγωνίζονται για να εξιχνιάσουν έναν φόνο, για τον οποίο θεωρεί ο ένας τον άλλον υπεύθυνο. Η σειρά «His & Hers» είναι ένα επερχόμενο ψυχολογικό θρίλερ, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Άλις Φίνεϊ. Πρωταγωνιστεί η Τέσα Τόμπσον στον ρόλο της Άννα και ο Τζον Μπέρνταλ ως ντετέκτιβ Τζακ Χάρπερ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η Τόμπσον συμμετέχει και ως executive producer, δείχνοντας ενεργό δημιουργικό ρόλο πίσω από την κάμερα.

09/01/2026

Κυρίαρχα Αρσενικά: Σεζόν 4 / Alpha Males: Season 4

Τέσσερις φίλοι έρχονται αντιμέτωποι με την πατρότητα, την πίστη και την AI — ενώ ψάχνουν έναν χώρο όπου δεν θα καταπιέζονται. Η ισπανική κωμική σειρά «Alpha Males» επιστρέφει, με τους δημιουργούν και σκηνοθέτες να παραμένουν οι Αλμπέρτο και Λάουρα Καμπαγιέρο, γνωστοί για τους έντονους διαλόγους και τη σατιρική ματιά πάνω στην ανδρική ταυτότητα. Μέχρι στιγμής, η σειρά έχει σχολιαστεί θετικά επειδή τολμά να γελοιοποιήσει το «αρσενικό» χωρίς να γίνεται διδακτική, ενώ αρκετοί κριτικοί σημειώνουν ότι στις νεότερες σεζόν το χιούμορ γίνεται πιο ώριμο και κοινωνικά αιχμηρό.

13/01/2026

The Boyfriend: Σεζόν 2 / The Boyfriend: Season 2

Δέκα νέοι άντρες ζουν μαζί στο «Green Room» στο χιονισμένο Χοκάιντο της Ιαπωνίας, δουλεύουν μαζί σε ένα coffee truck και αναπτύσσουν ρομαντικές και προσωπικές σχέσεις, με την κάμερα να καταγράφει αυθεντικές στιγμές σύνδεσης και φιλίας. Πρόκειται για την επιστροφή του πρωτότυπου reality dating show από την Ιαπωνία, το οποίο και θεωρείται η πρώτη ιαπωνική reality σειρά για ρομαντικές σχέσεις μεταξύ ανδρών. Σε αντίθεση με τον πρώτο κύκλο που είχε ένα καλοκαιρινό seaside σπίτι στην Chiba, η δεύτερη σεζόν μεταφέρεται στο χιονισμένο Χοκάιντο, προσθέτοντας μια πιο παραμυθένια ατμόσφαιρα στις ιστορίες που θα ξεδιπλωθούν.

14/01/2026

Η Βασίλισσα του Flow: Σεζόν 3 / The Queen of Flow: Season 3

Η τρίτη σεζόν της δημοφιλούς κολομβιανής μουσικής telenovela/σειράς που ξεκίνησε το 2018, έρχεται επίσημα το 2026 μετά από τέσσερα χρόνια από το τέλος της 2ης σεζόν. Ο έρωτας, η μουσική και μια οικογένεια που μεγαλώνει γεμίζουν τη γαλήνια ζωή της Τζέιμι και του Τσάρλι – μέχρι που κάτι ολέθριο απειλεί να καταστρέψει τα πάντα. Αυτή τη φορά, η παραγωγή δεν περιορίζεται μόνο στην Κολομβία, αφού έχουν γίνει σκηνές και σε εξωτερικές τοποθεσίες στην Ευρώπη — όπως στις Κανάριες Νήσους για live συναυλίες και δραματικές σκηνές, κάτι που δίνει μια διεθνή αίσθηση στην ιστορία και την εξέλιξη της πλοκής. Πρόκειται για τιο πιο αναμενόμενες λατινοαμερικάνικες τηλεοπτικές επιστροφές.

15/01/2026

Τα Εφτά Ρολόγια της Αγκάθα Κρίστι / Agatha Christie's Seven Dials

Όταν ένα πάρτι σε αρχοντικό καταλήγει σε φόνο, μια ευφυής νεαρή αριστοκράτισσα αναλαμβάνει να λύσει το μυστήριο, στην προσαρμογή του μυθιστορήματος της Αγκάθα Κρίστι. Πρόκειται για τη νέα βρετανική μίνι σειρά μυστηρίου, η οποία μεταφέρει στην οθόνη την ιστορία μιας παρέας νεαρών αριστοκρατών στη δεκαετία του 1920, όταν ένας μυστηριώδης θάνατος οδηγεί στην αποκάλυψη της μυστικής λέσχης Seven Dials. Η σειρά δίνει έμφαση όχι μόνο στο whodunit στοιχείο αλλά και στην ατμόσφαιρα του μεσοπολέμου, με έντονο σασπένς, κοινωνικό σχόλιο και πιο σύγχρονη ματιά στους χαρακτήρες.

15/01/2026

The Upshaws: Μέρος 7 / The Upshaws: Part 7

Η Ρετζίνα κατεβαίνει στις εκλογές. Το γκαράζ του Μπένι δοκιμάζεται. Κι όμως, οι Άπσοου βρίσκουν πάντα τρόπο να μένουν αληθινοί, θορυβώδεις και γεμάτοι αγάπη. Δώδεκα νέα επεισόδια και θα φέρει ένα συγκινητικό τέλος στην ιστορία της οικογένειας Upshaw μετά από χρόνια στον αέρα. Στην τελευταία σεζόν αναμένεται να επιστρέψουν όλοι οι βασικοί χαρακτήρες που αγαπήθηκαν από το κοινό, ενώ υπόσχεται συναισθηματικές στιγμές και «τελευταία κεφάλαια» στις ιστορίες των ηρώων.

15/01/2026

Χωρισμός λόγω Έρωτα / To Love, To Lose

Το Netflix προσθέτει στη λίστα μας μια νέα τουρκική ρομαντική δραματική σειρά, ακολουθώντας την ιστορία του Κεμάλ, ενός άντρα που δουλεύει για μια οικογένεια είσπραξης οφειλών και συναντά την Αφιφέ, μια σεναριογράφο που προσπαθεί να ξεπληρώσει το χρέος της. Καθώς έρχονται κοντά, η αγάπη και η αρετή εξελίσσονται με τρόπους που δεν περίμεναν και οι δύο, δοκιμάζοντας τις αξίες, την καρδιά και τις οικογενειακές ιστορίες τους σε έναν συνδυασμό έρωτα, δράματος και κοινωνικής πίεσης. Η σειρά συνδυάζει κοινωνικό δράμα με ρομαντική αφήγηση, καθώς η ιστορία της Αφιφέ προσθέτει βαθύτερη συναισθηματική και κοινωνική διάσταση στην ιστορία αγάπης.

22/01/2026

Φτάνοντας στην Ακμή της / Finding Her Edge

Για να σώσει το παγοδρόμιο της οικογένειάς της, μια πρώην αθλήτρια του πατινάζ επιστρέφει στον πάγο με έναν συναρπαστικό νέο παρτενέρ, διατηρώντας παράλληλα τα συναισθήματά της για τον παλιό της παρτενέρ, τον πρώτο της έρωτα. Η ιστορία ακολουθεί τις τρεις αδερφές Ρούσο, που έχουν την κληρονομιά μιας μεγάλης οικογένειας στο καλλιτεχνικό πατινάζ στον πάγο (figure skating) — και εστιάζει ιδιαίτερα στη 17χρονη Αδριάνα Ρούσο. Η παραγωγή ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου 2025 στο Οντάριο του Καναδά και είναι ιδανική για για όσους αγαπούν τις ρομαντικές σειρές με ένταση και αθλητικό υπόβαθρο, όπως το «The Summer I Turned Pretty».

29/01/2026

Bridgerton: Season 4 Part 1

Η νέα σεζόν επικεντρώνεται στον Μπένεντικτ Μπρίτζερτον και στο ειδύλλιό του με τη Σόφι Μπεκ, μια μυστηριώδη γυναίκα που γνωρίζει σε έναν μασκέ χορό. Η 4η σεζόν είναι προσαρμογή του βιβλίου «An Offer From a Gentleman» της Τζούλια Κουίν, αλλά με σεναριακές και θεματικές αλλαγές που υπογραμμίζουν την τάξη, την ανεξαρτησία και τις προσωπικές επιλογές των χαρακτήρων, όχι μόνο το κλασικό ρομαντικό trope. Το πρώτο μέρος αναμένεται να ξεκινήσει με παραμυθένια ατμόσφαιρα, έντονες διακρίσεις κοινωνικής τάξης, συναισθηματικά διλήμματα και πλούσια αλληλεπίδραση μεταξύ των χαρακτήρων.

Ταινίες:

09/01/2026

Άνθρωποι που Συναντάμε στις Διακοπές / People We Meet on Vacation

Η Πόπι είναι ανεξάρτητη. Ο Άλεξ έχει πάντα πλάνο. Μετά από τόσες καλοκαιρινές διακοπές μαζί, αυτοί οι τόσο διαφορετικοί φίλοι αναρωτιούνται μήπως είναι το τέλειο ζευγάρι. Η νέα ταινία του Netflix είναι κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου best-seller μυθιστορήματος της Έμιλι Χένρι. Η πλοκή μεταφέρει το κοινό σε διάφορα καλοκαιρινά τοπία — από Νέα Ορλεάνη μέχρι Βαρκελώνη — και εστιάζει τόσο στον ρομαντισμό όσο και στη φιλία που μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο, μια θεματική που αγαπήθηκε και στο πρωτότυπο βιβλίο.

23/01/2026

Ο Πλαστογράφος / The Big Fake

Ταξίδι στη Ρώμη της δεκαετίας του 1970, παρακολουθώντας τη νέα ιταλική δραματική ταινία για τον Τόνι Κικιαρέλι, ενός νέου με όνειρο να γίνει μεγάλος ζωγράφος, αλλά που το ταλέντο του τον οδηγεί στον σκοτεινό κόσμο της πλαστογραφίας έργων τέχνης και του εγκλήματος. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Πιέτρο Καστελίτο, Ιταλός ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, με σημαντικά βραβεία, όπως David di Donatello ως Καλύτερος Νέος Σκηνοθέτης (2021), ενώ είχε και βραβείο από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας (Orizzonti) για Καλύτερο Σενάριο στο «I Predatori».

Ντοκιμαντέρ

21/01/2026

Aπαγωγή: Ελίζαμπεθ Σμαρτ / Kidnapped: Elizabeth Smart

Το 2002, η 14χρονη Ελίζαμπεθ Σμαρτ απάχθηκε υπό την απειλή μαχαιριού στο υπνοδωμάτιό της. Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία επιβίωσής της και την αναζήτηση υπόπτων. Αυτό που κάνει το ντοκιμαντέρ ξεχωριστό είναι ότι η ίδια η Ελίζαμπεθ αφηγείται την ιστορία με τη δική της φωνή ως ενήλικη, μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις, προσωπικές αναμνήσεις, αρχειακό υλικό και υλικό που δεν έχει δημοσιευτεί πριν.

Μην χάσετε επίσης στο Netflix

01/01/2026

Bullet

Άγνωστος Ήρωας / Unsung Hero

Άγγελοι της Διπλανής Πόρτας / Ordinary Angels

Στα Τυφλά / The Blind

Bad Boys: Ride or Die

400 Μίλια Αγάπης / A Dog's Way Home

Πόλεμος Ναρκωτικών / White Boy Rick

90 Λεπτά στον Παράδεισο / 90 Minutes in Heaven

Τα Ταρώ του Θανάτου / Tarot

Passengers

Μην Αφήσεις Ίχνος / Leave No Trace

Foxfire

The Love Guru

Bleeding Tiger: Resolution

03/01/2026

Spider-Man: No Way Home

09/01/2026

Ο Λογιστής / The Accountant

Τομ και Τζέρι: Η Ταινία / Tom and Jerry

Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας / How to Train Your Dragon

Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας 3 / How to Train Your Dragon: The Hidden World

Παρασκευή και 13 / Friday the 13th

19/01/2026

Άδωξοι Μπάσταρδη Inglourious Basterds

23/01/2026

Mortal Kombat

Zoolander No. 2

25/01/2026

Φονικές Μηχανές Mortal Engines

27/01/2026

Σιωπηλός Εφιάλτης Awake

29/01/2026

Χαμένοι στη Μετάφραση / Lost in Translation

30/01/2026

Sweet Home Alabama