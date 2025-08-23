Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Αυγούστου

 23.08.2025 - 09:15
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Αυγούστου

ήμερα Σάββατο, 23 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η Απόδοσις της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Προυσσιώτισσας, Ιερομαρτύρων Ειρηναίου επισκόπου Σιρμίου και Ειρηναίου επισκόπου Λυώνος, Σύναξη της Παναγίας της Μαλαματένιας στην Τήνο.

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.

Απόδοσις της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

 

Κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου γιορτάζεται η Απόδοσις της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και η Εκκλησία κλείνει με την ίδια πανηγυρική διάθεση την Κοίμηση και τη Μετάσταση της Παναγίας (15 Αυγούστου).

«Απόδοσις» στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει την ολοκλήρωση μιας μεγάλης χριστιανικής εορτής που ξεκίνησε πριν από οκτώ ημέρες. Είναι συνήθεια που παρέλαβαν οι Χριστιανοί από τους Ιουδαίους.

Με την ευκαιρία αυτή, κάποιες εκκλησίες ή μοναστήρια επιλέγουν να πανηγυρίζουν την Κοίμηση της Θεοτόκου στις 23 Αυγούστου και όχι στις 15 Αυγούστου, που οι γιορτές είναι πολλές.

 

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, έθεσε εκ νέου ως προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων την αποδοχή της «κυριαρχίας» της τουρκοκυπριακής πλευράς, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία για λύση ομοσπονδίας «κενό περιεχομένου λόγο που έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν».

