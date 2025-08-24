Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΟι κλέφτες ξανά χτύπησαν… καρέ-καρέ η «εισβολή» σε πάρκο της Επ. Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι κλέφτες ξανά χτύπησαν… καρέ-καρέ η «εισβολή» σε πάρκο της Επ. Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

 24.08.2025 - 09:56
Οι κλέφτες ξανά χτύπησαν… καρέ-καρέ η «εισβολή» σε πάρκο της Επ. Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

Για ακόμα μια φορά, πάρκο στην Επαρχία Λεμεσού έπεσε θύμα κλοπής.

Σύμφωνα με ανάρτηση των διαχειριστών του πάρκου, ζημερώματα Σαββάτου (23/08), γύρω στις 02:30, νεαροί εισέβαλαν στο χώρο με κλεμμένη μοτοσικλέτα, προκαλώντας ζημιές και αρπάζοντας αντικείμενα.

Οι κάμερες ασφαλείας του πάρκου κατέγραψαν λεπτομερώς τις κινήσεις των δραστών, ενώ σύμφωνα με την ανάρτηση, η παρέμβαση γειτόνων και του ίδιου του διαχειριστή δεν απέτρεψε την επίθεση.

«Τα παιδιά αυτά δρουν ανεξέλεγκτα, καταστρέφοντας ό,τι με κόπο χτίστηκε για τα παιδιά και τις οικογένειες της περιοχής», αναφέρει η, υπενθυμίζοντας ότι πριν από δύο μήνες σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό.

Το συγκεκριμένο πάρκο, που κάποτε ήταν εγκαταλελειμμένος χώρος και σημείο συγκέντρωσης ναρκομανών, έχει μετατραπεί σε ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον για παιδιά και οικογένειες, μέσω επίμονης προσπάθειας των διαχειριστών του. Όπως επισημαίνεται, «κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα τέλος» σε αυτές τις εγκληματικές συμπεριφορές.

Οι διαχειριστές καλούν όποιον αναγνωρίζει τα συγκεκριμένα άτομα να επικοινωνήσει μαζί τους, με στόχο να σταματήσει η επαναλαμβανόμενη βία και οι κλοπές στο πάρκο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτη στιγμή: Ελέφαντας «ευχαριστεί» τους οδηγούς που περίμεναν να περάσει το κοπάδι τον δρόμο
Συγκλονίζει η κόρη της 36χρονης στον Βόλο: Για μένα πέθανε κι αυτός, λέει για τον πατέρα της - Θα τον συναντήσω για να του πω «ντροπή»
Τα «διαμάντια» της Κύπρου: Ιδού οι πιο όμορφες παραλίες του νησιού μας - Δείτε φωτογραφίες
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Αυγούστου
Τέλος η ζέστη: Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι στο μενού του καιρού – Πότε αναμένονται βροχές
Έφοδος της ΥΚΑΝ στη Λάρνακα: Εντόπισαν ναρκωτικά και ζυγαριά ακριβείας στο σπίτι 28χρονου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αρχαιολογικοί θησαυροί στον Κάτω Πύργο – Εντόπισαν οικισμούς 10.000 ετών και μεσαιωνικό συγκρότημα

 24.08.2025 - 09:27
Επόμενο άρθρο

Ο Τραμπ σχεδιάζει να αναπτύξει Εθνοφρουρά στο Σικάγο και προκαλεί αντιδράσεις: «Δεν θα αφήσουμε τον δικτάτορα να κάνει ότι θέλει»

 24.08.2025 - 10:08
Πως επηρεάζει η πάροδος του χρόνου τη λύση: Η σκληρή αλήθεια για την πορεία του Κυπριακού

Πως επηρεάζει η πάροδος του χρόνου τη λύση: Η σκληρή αλήθεια για την πορεία του Κυπριακού

Η πάροδος του χρόνου συνιστά έναν από τους σοβαρότερους κινδύνους για την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού, καθώς δημιουργεί νέα τετελεσμένα και «κανονικοποιεί» παράνομες καταστάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πως επηρεάζει η πάροδος του χρόνου τη λύση: Η σκληρή αλήθεια για την πορεία του Κυπριακού

Πως επηρεάζει η πάροδος του χρόνου τη λύση: Η σκληρή αλήθεια για την πορεία του Κυπριακού

  •  24.08.2025 - 07:23
Επεισοδιακή σύλληψη στη Λάρνακα: Επιτέθηκε σε μέλη της ΥΚΑΝ ο 28χρονος – Τραυματίστηκε Αστυνομικός

Επεισοδιακή σύλληψη στη Λάρνακα: Επιτέθηκε σε μέλη της ΥΚΑΝ ο 28χρονος – Τραυματίστηκε Αστυνομικός

  •  24.08.2025 - 08:11
Συγκλονίζει η κόρη της 36χρονης στον Βόλο: Για μένα πέθανε κι αυτός, λέει για τον πατέρα της - Θα τον συναντήσω για να του πω «ντροπή»

Συγκλονίζει η κόρη της 36χρονης στον Βόλο: Για μένα πέθανε κι αυτός, λέει για τον πατέρα της - Θα τον συναντήσω για να του πω «ντροπή»

  •  24.08.2025 - 07:47
Ρωσία: Πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Κουρσκ – Καταρρίφθηκε ουκρανικό drone

Ρωσία: Πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Κουρσκ – Καταρρίφθηκε ουκρανικό drone

  •  24.08.2025 - 07:39
«Πόσο μεγάλο κενό αφήνεις πίσω σου;»… Συγκλονισμένος ο Ερμής Αραδίππου για τον χαμό του 19χρονου Χρίστου Χριστάκη

«Πόσο μεγάλο κενό αφήνεις πίσω σου;»… Συγκλονισμένος ο Ερμής Αραδίππου για τον χαμό του 19χρονου Χρίστου Χριστάκη

  •  24.08.2025 - 08:53
Οι κλέφτες ξανά χτύπησαν… καρέ-καρέ η «εισβολή» σε πάρκο της Επ. Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

Οι κλέφτες ξανά χτύπησαν… καρέ-καρέ η «εισβολή» σε πάρκο της Επ. Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

  •  24.08.2025 - 09:56
Τα «διαμάντια» της Κύπρου: Ιδού οι πιο όμορφες παραλίες του νησιού μας - Δείτε φωτογραφίες

Τα «διαμάντια» της Κύπρου: Ιδού οι πιο όμορφες παραλίες του νησιού μας - Δείτε φωτογραφίες

  •  24.08.2025 - 07:26
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη – Έδινε μάχη με τον καρκίνο

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη – Έδινε μάχη με τον καρκίνο

  •  24.08.2025 - 08:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα