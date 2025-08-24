Οι κλέφτες ξανά χτύπησαν… καρέ-καρέ η «εισβολή» σε πάρκο της Επ. Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με ανάρτηση των διαχειριστών του πάρκου, ζημερώματα Σαββάτου (23/08), γύρω στις 02:30, νεαροί εισέβαλαν στο χώρο με κλεμμένη μοτοσικλέτα, προκαλώντας ζημιές και αρπάζοντας αντικείμενα.

Οι κάμερες ασφαλείας του πάρκου κατέγραψαν λεπτομερώς τις κινήσεις των δραστών, ενώ σύμφωνα με την ανάρτηση, η παρέμβαση γειτόνων και του ίδιου του διαχειριστή δεν απέτρεψε την επίθεση.

«Τα παιδιά αυτά δρουν ανεξέλεγκτα, καταστρέφοντας ό,τι με κόπο χτίστηκε για τα παιδιά και τις οικογένειες της περιοχής», αναφέρει η, υπενθυμίζοντας ότι πριν από δύο μήνες σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό.

Το συγκεκριμένο πάρκο, που κάποτε ήταν εγκαταλελειμμένος χώρος και σημείο συγκέντρωσης ναρκομανών, έχει μετατραπεί σε ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον για παιδιά και οικογένειες, μέσω επίμονης προσπάθειας των διαχειριστών του. Όπως επισημαίνεται, «κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα τέλος» σε αυτές τις εγκληματικές συμπεριφορές.

Οι διαχειριστές καλούν όποιον αναγνωρίζει τα συγκεκριμένα άτομα να επικοινωνήσει μαζί τους, με στόχο να σταματήσει η επαναλαμβανόμενη βία και οι κλοπές στο πάρκο.