ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ σχεδιάζει να αναπτύξει Εθνοφρουρά στο Σικάγο και προκαλεί αντιδράσεις: «Δεν θα αφήσουμε τον δικτάτορα να κάνει ότι θέλει»

 24.08.2025 - 10:08
Το αμερικανικό «τεστ Πεντάγωνο καταρτίζει εδώ κι εβδομάδες σχεδιασμούς για την ανάπτυξη μονάδων των ενόπλων δυνάμεων στο Σικάγο (Ιλινόι, μεσοδυτικά).

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί να παταχθούν το έγκλημα, η αστεγία και η παράτυπη μετανάστευση, ανέφερε χθες Σάββατο η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στον κρατικό μηχανισμό ενήμερες σχετικά.

Οι σχεδιασμοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν διάφορες «επιλογές», ανάμεσά τους την ανάπτυξη τουλάχιστον μερικών χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς και η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει εντός εβδομάδων, πιθανόν τον Σεπτέμβριο, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Η απάντηση του κυβερνήτη του Ιλινόι

Η απάντηση του κυβερνήτη του Ιλινόι, JB Πρίτζκερ ήρθε μέσω ανάρτησης στο X. Σε αυτήν, επισημαίνει πως η ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Σικάγο δεν σχετίζεται με την ασφάλεια στην πόλη, αλλά αποτελεί «τεστ για τα όρια των δυνάμεών του» και επισημαίνει πως «δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να επιβάλει τη θέλησή του».

Η πάροδος του χρόνου συνιστά έναν από τους σοβαρότερους κινδύνους για την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού, καθώς δημιουργεί νέα τετελεσμένα και «κανονικοποιεί» παράνομες καταστάσεις.

