ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Εκφορτώνεται Δευτέρα πρωί η βοήθεια μέσω του σχεδίου Αμάλθεια

 24.08.2025 - 18:49
ΥΠΕΞ: Εκφορτώνεται Δευτέρα πρωί η βοήθεια μέσω του σχεδίου Αμάλθεια

Ελλιμενίζεται αργότερα απόψε και αναμένεται να εκφορτωθεί το πρωί της Δευτέρας η αποστολή βοήθειας προς τη Γάζα, μέσω του σχεδίου Αμάλθεια, σύμφωνα με ενημέρωση από το ΥΠΕΞ.

Το φορτίο θα παραληφθεί ακολούθως από την UNOPS για να μεταφερθεί και να δοθεί στην οργάνωση World Central Kitchen για διανομή.

Υπενθυμίζεται ότι η βοήθεια, ποσότητας 1.200 τόνων, αναχώρησε από το λιμάνι Λεμεσού στις 18 Αυγούστου.

Η αποστολή εμπίπτει στον μηχανισμό ΟΗΕ-2720 και της UNOPS, με τελικό ανάδοχο και διανομέα την World Central Kitchen. Το όλο εγχείρημα είναι υπό την αιγίδα του μηχανισμού παράδοσης του ΟΗΕ.

Το φορτίο θα διαμετακομιστεί μέσω του Λιμανιού Ashdod, χωρίς επιπρόσθετους ελέγχους ασφαλείας στο σημείο άφιξης, για διανομή εντός της Γάζας, στη βάση διευθετήσεων που έχουν γίνει, όπως είχε ανακοινώσει το ΥΠΕΞ στις 18 Αυγούστου.

