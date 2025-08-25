Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Βουβό και παγωμένο» το Λύκειο Αραδίππου – Θλίψη για τον χαμό του περσινού μαθητή τους - «Ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια, όνειρα και χαμόγελο»

 25.08.2025 - 19:14
«Βουβό και παγωμένο» το Λύκειο Αραδίππου – Θλίψη για τον χαμό του περσινού μαθητή τους - «Ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια, όνειρα και χαμόγελο»

Τον Χρίστο Χριστάκη που έχασε τη ζωή του μετά από τραυματισμό στον χώρο στάθμευσης Μακενζι αποχαιρετά το Λύκειο Αραδίππου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία στην άσφαλτο: Υπέκυψε ο 19χρονος Χρίστος Χριστάκης, τραυματίας του τροχαίου στο Μακένζι

«Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στη ψυχή μας, που δεν μπορεί να καλυφθεί» αναφέρει το σχολείο σε ανακοίνωσή του στο facebook.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Πόσο μεγάλο κενό αφήνεις πίσω σου;»… Συγκλονισμένος ο Ερμής Αραδίππου για τον χαμό του 19χρονου Χρίστου Χριστάκη

Διαβάστε την ανάρτηση

Το Λύκειο Αραδίππου στέκεται σήμερα, βουβό και παγωμένο, μετά την είδηση του αδόκητου θανάτου του περσινού μαθητή μας, Χρίστου Χριστάκη. Όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί και υπόλοιπο προσωπικό του Σχολείου, αδυνατούμε να συνειδητοποιήσουμε το δράμα: πέρσι αποχαιρετήσαμε από το Σχολείο τον Χρίστο με όνειρα και τις καλύτερες προοπτικές, και τώρα, με βαριά καρδιά και ανείπωτο πόνο, πρέπει ξανά να αποχαιρετήσουμε τον αγαπημένο μας απόφοιτο, που τόσο άδικα και πρόωρα έφυγε από τη ζωή, μόλις στα 19 του χρόνια.

Ο Χρίστος υπήρξε για εμάς κάτι περισσότερο από μαθητής. Ήταν ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια, όνειρα και χαμόγελο, που άφησε το αποτύπωμά του όπου κι αν βρισκόταν. Θυμόμαστε την καλοσύνη του, την απλότητα και τη ζεστασιά του χαρακτήρα του, αλλά και τη δίψα του να προχωρήσει, να δημιουργήσει και να χαράξει τον δικό του δρόμο.

Ως σχολείο, είχαμε την τιμή να τον δούμε να μεγαλώνει, να ωριμάζει και να δίνει χαρά γύρω του. Σήμερα τον αποχαιρετούμε με βαθιά οδύνη. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στη ψυχή μας, που δεν μπορεί να καλυφθεί. Όμως η μνήμη του θα μείνει ζωντανή μέσα στις καρδιές όλων όσοι τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε. Και έτσι θα τον θυμόμαστε πάντα: με απέραντη αγάπη, με τις ομορφότερες αναμνήσεις και με βαθιά ευγνωμοσύνη για την παρουσία του στη ζωή μας.

Εκ μέρους ολόκληρης της σχολικής μας κοινότητας, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Μοιραζόμαστε τον πόνο τους και υποσχόμαστε ότι το όνομα και η μνήμη του Χρίστου θα μείνουν για πάντα φωτεινό παράδειγμα μέσα στο σχολείο μας.

Καλό ταξίδι στο φως, αγαπημένε μας Χρίστο. Αιωνία ας είναι η μνήμη σου!

