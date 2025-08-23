Ecommbx
Τραγωδία στην άσφαλτο: Υπέκυψε ο 19χρονος Χρίστος Χριστάκης, τραυματίας του τροχαίου στο Μακένζι

 23.08.2025 - 20:30
Υπέκυψε στο μοιραίο ο νεαρός Χρήστος Χρηστάκη, 19 ετών από την Αραδίππου, ο οποίος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο American Medical Center στη Λευκωσία ύστερα από κρίσιμο τραυματισμό του το βράδυ της Δευτέρας, 18 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο νεαρός κατέληξε λίγο μετά τις έξι το απόγευμα του Σαββάτου. "Τα ακριβή αίτια θανάτου του 19χρονου θα εξακριβωθούν από τη νενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο", αναφέρει η Αστυνομία.

Ο 19χρονος τραυματίστηκε κρίσιμα, γύρω στις 11.30 το βράδυ της Δευτέρα, ενώ βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης στη περιοχή Μακένζι, στη Λάρνακα.

Συγκεκριμένα άλλος 19χρονος, που βρισκόταν σε αυτοκίνητο έχοντας ως συνοδηγό συνομήλικό του, παρέσυρε κατά λάθος τον 19χρονο Χρήστο, στην προσπάθειά του να τον προσεγγίσει για να επιβιβαστεί στο όχημα, με αποτέλεσμα ο νεαρός να πέσει στο έδαφος και να κτυπήσει στο κεφάλι.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ωστόσο  λόγω  της σοβαρότητας της κατάστασης του, διασωληνωμένος, διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο American Medical Center.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης οι εξεταστές προέβησαν σε αναπαράσταση του συμβάντος και αναζήτησαν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης προκειμένου να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες τραυματισμού του 19χρονου, ωστόσο διαφάνηκε πως αυτά δεν καλύπτουν την συγκεκριμένη περιοχή.

Ακόμα λήφθηκαν και καταθέσεις από πρόσωπα που βρίσκονταν τη συγκεκριμένη στιγμή στο χώρο και αναζητούνται άλλα άτομα που ενδεχομένως να ήταν μάρτυρες στο περιστατικό.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

