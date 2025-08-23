Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα είναι έτοιμες τις επόμενες ημέρες

 23.08.2025 - 20:14
Ζελένσκι: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα είναι έτοιμες τις επόμενες ημέρες

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Ντικ Σχοφ το Σάββατο (23/8).

Στην ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Ολλανδό πρωθυπουργό για τα «θερμά λόγια υποστήριξης» και υπογράμμισε την αξία που έχει για τον ουκρανικό λαό η βοήθεια και η αλληλεγγύη της Ολλανδίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι στις συνομιλίες συζητήθηκαν οι τρέχουσες διπλωματικές πρωτοβουλίες, οι επαφές στην Ουάσινγκτον, καθώς και η προοπτική ενός τερματισμού του πολέμου. Όπως τόνισε, η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει «εποικοδομητικά βήματα για την ειρήνη», ωστόσο η Ρωσία «δεν δείχνει καμία διάθεση» και συνεχίζει τους βομβαρδισμούς σε ουκρανικές πόλεις.

«Ερμηνεύουμε όλα τα σήματα που έρχονται από τη Μόσχα με τον ίδιο τρόπο. Απαιτείται πίεση για να αλλάξει η θέση της, καθώς και μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο για να συζητηθούν όλα τα ζητήματα» ανέφερε ο Ζελένσκι.

Κεντρικό θέμα της συνομιλίας αποτέλεσαν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ομάδες της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων εταίρων εργάζονται ήδη πάνω στη διαμόρφωση της σχετικής «αρχιτεκτονικής», η οποία θα είναι έτοιμη τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και οι κοινές επενδύσεις στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, με τον Ζελένσκι να προαναγγέλλει σημαντικές συμφωνίες και μια επερχόμενη συνάντηση με την ολλανδική πλευρά.

Σε τραγωδία κατέληξε το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στο Μακένζι.

