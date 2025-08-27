Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτη γειτονιά των αγγέλων ο Γιώργος Οδυσσέως – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Γιώργος Οδυσσέως – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία

 27.08.2025 - 09:15
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Γιώργος Οδυσσέως – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Οδυσσέως από Αληθινού και τέως κάτοικο Στροβόλου.

Ο Γιώργος Οδυσσέως άφησε την τελευταία του πνοή στις 26 Αυγούστου σε ηλικία 85 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία του θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στον Στρόβολο, την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, ώρα 11:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:30

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Στροβόλου (Χαλεπιανές)

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας: «Τσάκωσαν» 40χρονο με πυρσούς κατά την είσοδο οπαδών στον αγώνα
Υβριστικό πανό για Φειδία: Έτσι «τσάκωσαν» τον 32χρονο - Τα αδικήματα που διερευνούν οι Αρχές
Επιχείρηση διάσωσης: Προσπάθησε να ανέβει στην ταράτσα και έπεσε στο μεσοπάτωμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
«Γάρος» κερνάει… παγωτό – Στάθμευσε στην παραλία σε δύο θέσεις ΑμεΑ – Δείτε φωτογραφία
Νέα σχολική χρονιά: Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα – Από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην παραβατική συμπεριφορά μαθητών – Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ στο «Τ»
Ξενοδοχεία στην Κύπρο: Τι αλλάζει στο «all you can eat» στα πρωινά; Έτσι κλείνει η καλοκαιρινή σεζόν
Προσοχή: Παριστάνουν την ΑΗΚ και εξαπατούν πολίτες - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κλείνει προσωρινά γνωστό μαγαζί της Λεμεσού – Επανέρχεται σύντομα ανανεωμένο - Δείτε στιγμιότυπο

 27.08.2025 - 09:11
Επόμενο άρθρο

Γενικές Ασφάλειες και Eurolife αναγνωρίζουν ότι η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα για όλους

 27.08.2025 - 09:16
Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Tην ερχόμενη Δευτέρα φθάνει στην Κύπρο για επαφές η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  27.08.2025 - 10:14
«Χτύπημα» κάτω από τη μέση για Αποστόλου: Τον κατηγόρησαν για ξέπλυμα χρήματος - «Υπομένω τα ψέματα και τη λάσπη μερικών»

«Χτύπημα» κάτω από τη μέση για Αποστόλου: Τον κατηγόρησαν για ξέπλυμα χρήματος - «Υπομένω τα ψέματα και τη λάσπη μερικών»

  •  27.08.2025 - 08:44
Τραγωδία στο «Daleela»: Νεκρός επιβάτης εν πλω – Στο σημείο η Αστυνομία

Τραγωδία στο «Daleela»: Νεκρός επιβάτης εν πλω – Στο σημείο η Αστυνομία

  •  27.08.2025 - 10:07
Υβριστικό πανό για Φειδία: Έτσι «τσάκωσαν» τον 32χρονο - Τα αδικήματα που διερευνούν οι Αρχές

Υβριστικό πανό για Φειδία: Έτσι «τσάκωσαν» τον 32χρονο - Τα αδικήματα που διερευνούν οι Αρχές

  •  27.08.2025 - 09:01
Επιχείρηση διάσωσης: Προσπάθησε να ανέβει στην ταράτσα και έπεσε στο μεσοπάτωμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Επιχείρηση διάσωσης: Προσπάθησε να ανέβει στην ταράτσα και έπεσε στο μεσοπάτωμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

  •  27.08.2025 - 08:10
Δεύτερη σύλληψη για την απόπειρα φόνου στην Πύλα: Φόρεσαν χειροπέδες σε 27χρονο

Δεύτερη σύλληψη για την απόπειρα φόνου στην Πύλα: Φόρεσαν χειροπέδες σε 27χρονο

  •  27.08.2025 - 09:37
«Ραγίζουν καρδιές» τα λόγια της Μαρία Αριστοτέλους στην πορεία Χριστοδούλας: «Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είμαι μόνη» - Φωτογραφία

«Ραγίζουν καρδιές» τα λόγια της Μαρία Αριστοτέλους στην πορεία Χριστοδούλας: «Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είμαι μόνη» - Φωτογραφία

  •  27.08.2025 - 09:50
Κλείνει προσωρινά γνωστό μαγαζί της Λεμεσού – Επανέρχεται σύντομα ανανεωμένο - Δείτε στιγμιότυπο

Κλείνει προσωρινά γνωστό μαγαζί της Λεμεσού – Επανέρχεται σύντομα ανανεωμένο - Δείτε στιγμιότυπο

  •  27.08.2025 - 09:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα