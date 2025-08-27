Στη γειτονιά των αγγέλων ο Γιώργος Οδυσσέως – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Tην ερχόμενη Δευτέρα φθάνει στην Κύπρο για επαφές η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.
Ο Γιώργος Οδυσσέως άφησε την τελευταία του πνοή στις 26 Αυγούστου σε ηλικία 85 ετών.
Η Εξόδιος Ακολουθία του θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στον Στρόβολο, την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, ώρα 11:00.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:30
Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Στροβόλου (Χαλεπιανές)
Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς
Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις