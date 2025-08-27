Στη γειτονιά των αγγέλων ο Γιώργος Οδυσσέως – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία

Ο Γιώργος Οδυσσέως άφησε την τελευταία του πνοή στις 26 Αυγούστου σε ηλικία 85 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία του θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στον Στρόβολο, την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, ώρα 11:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:30

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Στροβόλου (Χαλεπιανές)

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου.