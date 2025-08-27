Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΓενικές Ασφάλειες και Eurolife αναγνωρίζουν ότι η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα για όλους
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Γενικές Ασφάλειες και Eurolife αναγνωρίζουν ότι η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα για όλους

 27.08.2025 - 09:16
Γενικές Ασφάλειες και Eurolife αναγνωρίζουν ότι η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα για όλους

Με σεβασμό στις ανάγκες κάθε πελάτη, Γενικές Ασφάλειες και Eurolife υλοποιούν προγράμματα προσβασιμότητας, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες της Τράπεζας Κύπρου υιοθετούν συμπεριληπτικό σχεδιασμό και εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό τους περιβάλλον - στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Γενικές Ασφάλειες και Eurolife δεσμεύονται να προσφέρουν εμπειρία ασφάλισης που είναι όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη, ασφαλής και υποστηρικτική για όλους, με σεβασμό στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών τους και στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία για την προσβασιμότητα.

Προσβασιμότητα στα Καταστήματα

· Ιδιωτικοί χώροι εξυπηρέτησης για εμπιστευτική και άνετη επικοινωνία.

· Εγκαταστάσεις φιλικές σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), σε πολλά καταστήματα σε όλη την Κύπρο.

· Εκπαίδευση προσωπικού για εξατομικευμένη υποστήριξη.

· Υποδοχή σκύλων-οδηγών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό και πιστοποιητικό στο κολάρο, με σεβασμό στους κανόνες συνοδείας.

· Τα πλείστα έγγραφα που απευθύνονται σε πελάτες είναι διαθέσιμα σε μορφές συμβατές με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και άλλες υποστηρικτικές τεχνολογίες.

Επίσης, σύντομα θα προσφέρεται και η δυνατότητα διερμηνέα νοηματικής γλώσσας, κατόπιν αιτήματος.

Ψηφιακή Προσβασιμότητα

Οι ψηφιακές πλατφόρμες των δύο Ασφαλιστικών Εταιρειών σχεδιάστηκαν με γνώμονα την εύκολη πρόσβαση και την αυτονομία του χρήστη:

● Customer Portal (Γενικές Ασφάλειες) και Myeurolife App / Myeurolife Portal (Eurolife):

o Πλήρως προσβάσιμες από screen readers.

o Καθαρή δομή και σαφείς επικεφαλίδες.

o Πλοήγηση με πληκτρολόγιο και υψηλή αντίθεση για χρήστες με προβλήματα όρασης.

● Οι ιστοσελίδες των δύο Εταιρειών είναι επίσης προσβάσιμες, προσφέροντας ισότιμη ενημέρωση και δυνατότητες διαχείρισης των ασφαλιστικών αναγκών. ● Στην ειδική σελίδα προσβασιμότητας τόσο των Γενικών Ασφαλειών όσο και της Eurolife, προσφέρονται αναλυτικά πληροφορίες για τις υπηρεσίες, τα καταστήματα και τρόπους επικοινωνίας για αιτήματα ή σχόλια.

Μαζί, κάνουμε την ασφάλιση πιο συμπεριληπτική

Η προσβασιμότητα είναι μια δυναμική διαδικασία. Στις Γενικές Ασφάλειες και την Eurolife, ακούμε ενεργά όλους τους πελάτες μας και προσαρμοζόμαστε διαρκώς στις ανάγκες τους ώστε κανείς να μην νιώθει ότι λαμβάνει κατώτερης ποιότητας υπηρεσίες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας: «Τσάκωσαν» 40χρονο με πυρσούς κατά την είσοδο οπαδών στον αγώνα
Υβριστικό πανό για Φειδία: Έτσι «τσάκωσαν» τον 32χρονο - Τα αδικήματα που διερευνούν οι Αρχές
Επιχείρηση διάσωσης: Προσπάθησε να ανέβει στην ταράτσα και έπεσε στο μεσοπάτωμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
«Γάρος» κερνάει… παγωτό – Στάθμευσε στην παραλία σε δύο θέσεις ΑμεΑ – Δείτε φωτογραφία
Νέα σχολική χρονιά: Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα – Από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην παραβατική συμπεριφορά μαθητών – Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ στο «Τ»
Ξενοδοχεία στην Κύπρο: Τι αλλάζει στο «all you can eat» στα πρωινά; Έτσι κλείνει η καλοκαιρινή σεζόν
Προσοχή: Παριστάνουν την ΑΗΚ και εξαπατούν πολίτες - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Γιώργος Οδυσσέως – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία

 27.08.2025 - 09:15
Επόμενο άρθρο

Λιγότερο στρες με έναν απλό και πολύ υγιεινό τρόπο – Ελάχιστοι τον γνωρίζουν

 27.08.2025 - 09:31
Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Tην ερχόμενη Δευτέρα φθάνει στην Κύπρο για επαφές η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  27.08.2025 - 10:14
«Χτύπημα» κάτω από τη μέση για Αποστόλου: Τον κατηγόρησαν για ξέπλυμα χρήματος - «Υπομένω τα ψέματα και τη λάσπη μερικών»

«Χτύπημα» κάτω από τη μέση για Αποστόλου: Τον κατηγόρησαν για ξέπλυμα χρήματος - «Υπομένω τα ψέματα και τη λάσπη μερικών»

  •  27.08.2025 - 08:44
Τραγωδία στο «Daleela»: Νεκρός επιβάτης εν πλω – Στο σημείο η Αστυνομία

Τραγωδία στο «Daleela»: Νεκρός επιβάτης εν πλω – Στο σημείο η Αστυνομία

  •  27.08.2025 - 10:07
Υβριστικό πανό για Φειδία: Έτσι «τσάκωσαν» τον 32χρονο - Τα αδικήματα που διερευνούν οι Αρχές

Υβριστικό πανό για Φειδία: Έτσι «τσάκωσαν» τον 32χρονο - Τα αδικήματα που διερευνούν οι Αρχές

  •  27.08.2025 - 09:01
Επιχείρηση διάσωσης: Προσπάθησε να ανέβει στην ταράτσα και έπεσε στο μεσοπάτωμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Επιχείρηση διάσωσης: Προσπάθησε να ανέβει στην ταράτσα και έπεσε στο μεσοπάτωμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

  •  27.08.2025 - 08:10
Δεύτερη σύλληψη για την απόπειρα φόνου στην Πύλα: Φόρεσαν χειροπέδες σε 27χρονο

Δεύτερη σύλληψη για την απόπειρα φόνου στην Πύλα: Φόρεσαν χειροπέδες σε 27χρονο

  •  27.08.2025 - 09:37
«Ραγίζουν καρδιές» τα λόγια της Μαρία Αριστοτέλους στην πορεία Χριστοδούλας: «Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είμαι μόνη» - Φωτογραφία

«Ραγίζουν καρδιές» τα λόγια της Μαρία Αριστοτέλους στην πορεία Χριστοδούλας: «Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είμαι μόνη» - Φωτογραφία

  •  27.08.2025 - 09:50
Κλείνει προσωρινά γνωστό μαγαζί της Λεμεσού – Επανέρχεται σύντομα ανανεωμένο - Δείτε στιγμιότυπο

Κλείνει προσωρινά γνωστό μαγαζί της Λεμεσού – Επανέρχεται σύντομα ανανεωμένο - Δείτε στιγμιότυπο

  •  27.08.2025 - 09:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα