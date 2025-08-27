Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Λιγότερο στρες με έναν απλό και πολύ υγιεινό τρόπο – Ελάχιστοι τον γνωρίζουν

 27.08.2025 - 09:31
Λιγότερο στρες με έναν απλό και πολύ υγιεινό τρόπο – Ελάχιστοι τον γνωρίζουν

Οι ειδικοί υποστηρίζουν διαχρονικά ότι είναι μια από τις καλύτερες κινήσεις που μπορείτε να κάνετε για την υγεία σας. Φαίνεται να ωφελεί τη λειτουργία του οργανισμού με ποικίλους τρόπους. Τώρα, όμως, νέα ερευνητικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι κάνει πολλά περισσότερα: Επιδρά στην ψυχική υγεία, καταπνίγοντας το στρες.

Ο λόγος για την ενυδάτωση, η οποία αποδεικνύεται βασικό βήμα εξάλειψη του καθημερινού στρες, υπογραμμίζουν σε άρθρο τους στο The Conversation o Daniel Kashi, μεταδιδακτορικός ερευνητής και ο Neil Walsh, καθηγητής Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ανεπαρκής πρόσληψη υγρών -και ειδικά νερού- καθιστά πολύ δυσκολότερη την αντιμετώπιση του καθημερινού στρες.

Ειδικότερα, η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Applied Physiology αποκαλύπτει ότι οι ενήλικες που κατανάλωναν λιγότερο από 1,5 λίτρο νερό την ημέρα παρουσίαζαν δραματικά υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, της κύριας ορμόνης του στρες. Αυτό υποδηλώνει ότι ακόμη και η ήπια χρόνια αφυδάτωση μπορεί να ενισχύσει την αντίδραση του σώματος στο στρες με τρόπους που οι επιστήμονες άρχισαν πρόσφατα να κατανοούν.

Η μελέτη

Οι ερευνητές χώρισαν υγιείς νεαρούς ενήλικες σε δύο ομάδες με βάση την τυπική πρόσληψη υγρών τους. Η μία ομάδα έπινε λιγότερο από 1,5 λίτρο νερό καθημερινά, ενώ η άλλη ξεπερνούσε τις τυπικές συστάσεις, με τις γυναίκες να καταναλώνουν περίπου 2 λίτρα και τους άνδρες 2,5 λίτρα καθημερινά. Οι συμμετέχοντες διατήρησαν αυτές τις συνήθειες για μια εβδομάδα, ενώ στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό τεστ, που περιελάμβανε ομιλία και νοητική αριθμητική.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι και οι δύο ομάδες ανέφεραν παρόμοια συναισθήματα νευρικότητας και παρουσίασαν συγκρίσιμες αυξήσεις καρδιακού ρυθμού, ωστόσο η ομάδα με χαμηλή πρόσληψη υγρών είχε πολύ πιο έντονη αύξηση της κορτιζόλης. Με την πάροδο του χρόνου, οι επαναλαμβανόμενες αυξήσεις της κορτιζόλης ενισχύουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, νεφρικών προβλημάτων και διαβήτη.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι συμμετέχοντες που έπιναν λιγότερο νερό δεν ένιωθαν πιο διψασμένοι από τους καλά ενυδατωμένους. Ωστόσο, τα πιο σκούρα και πιο συμπυκνωμένα ούρα αποκάλυψαν ότι τα σώματά τους ήταν στην πραγματικότητα αφυδατωμένα, υπογραμμίζοντας ότι η δίψα από μόνη της δεν μπορεί να αποτελεί αξιόπιστο δείκτη των αναγκών σε υγρά.

Πώς η αφυδάτωση ενισχύει το άγχος

Η σχέση μεταξύ ενυδάτωσης και άγχους έγκειται στο σύστημα διαχείρισης του νερού του σώματος. Όταν τα επίπεδα υγρών μειώνονται, ο εγκέφαλος απελευθερώνει αγγειοπιεσίνη, μια ορμόνη που δίνει εντολή στους νεφρούς να διατηρήσουν το νερό και τον όγκο του αίματος. Η αγγειοπιεσίνη επηρεάζει επίσης το σύστημα αντίδρασης του εγκεφάλου στο άγχος, αυξάνοντας ενδεχομένως την απελευθέρωση κορτιζόλης σε δύσκολες στιγμές.

Αυτό δημιουργεί ένα «διπλό βάρος» για το σώμα: Ενώ διατηρεί το νερό, γίνεται ταυτόχρονα πιο ευαίσθητο στο στρες. Για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν καθημερινές πιέσεις προθεσμίες στην εργασία, οικογενειακές ευθύνες ή οικονομικά προβλήματα αυτή η αυξημένη ευαισθησία μπορεί να συμβάλει σε μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία.

Η μελέτη προσθέτει την ενυδάτωση στον αυξανόμενο κατάλογο των παραγόντων του τρόπου ζωής που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα στο στρες. Μαζί με τον ύπνο, την άσκηση, τη διατροφή και τις κοινωνικές σχέσεις, η επαρκής πρόσληψη νερού μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις απαιτήσεις της ζωής. Σε αντίθεση με πολλές στρατηγικές διαχείρισης, στρες που απαιτούν χρόνο ή πόρους, η διασφάλιση επαρκούς ενυδάτωσης είναι απλή, φθηνή και προσβάσιμη σε όλους.

Ωστόσο, το νερό δεν είναι πανάκεια. Το στρες στην καθημερινότητα είναι μια πολύπλοκη κατάσταση, γι’ αυτό και απαιτείται μακροχρόνια έρευνα για να προσδιοριστεί εάν η βέλτιστη ενυδάτωση μπορεί να μειώσει τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το στρες σε βάθος χρόνου.

Πόση ενυδάτωση είναι αρκετή;

Οι ατομικές ανάγκες σε υγρά ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία, το σωματικό μέγεθος, το επίπεδο δραστηριότητας και το κλίμα. Πέρα από το απλό νερό, ροφήματα όπως το τσάι, ο καφές και το γάλα, καθώς και τροφές πλούσιες σε νερό, συμβάλλουν στην ημερήσια πρόσληψη. Η συνέπεια είναι πιο σημαντική από την τελειότητα.

Ένας απλός τρόπος για να παρακολουθείτε την ενυδάτωση είναι το χρώμα των ούρων: Το ανοιχτό κίτρινο χρώμα υποδηλώνει γενικά επαρκή πρόσληψη, ενώ οι πιο σκούρες αποχρώσεις μαρτυρούν αφυδάτωση.

Το συμπέρασμα

Η καλή υγεία χτίζεται μέσω καθημερινών συνηθειών και όχι μέσω δραματικών παρεμβάσεων. Αν και η κατανάλωση νερού δεν μπορεί να εξαλείψει τις καθημερινές πιέσεις της ζωής, μπορεί να δώσει στο σώμα ένα φυσικό πλεονέκτημα στην αντιμετώπιση του στρες. Αυτή η καθημερινή συνήθεια, άλλωστε, έχει αποδειχθεί εδώ και καιρό ένα εκπληκτικά ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη της συνολικής υγείας.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

