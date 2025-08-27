Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένα από τα πρώτα φεστιβάλ του φθινοπώρου - Χορός με δωρεάν αμυγδαλωτό και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα

 27.08.2025 - 09:34
Ένα από τα πρώτα φεστιβάλ του φθινοπώρου - Χορός με δωρεάν αμυγδαλωτό και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Το χωριό Λιμνάτης έχει μια μοναδική ιδιαιτερότητα που το κάνει να ξεχωρίζει από όλα τα άλλα χωριά της Κύπρου.

Είναι το χωριό της αμυγδαλιάς. Σε καμιά περιοχή της Κύπρου δεν υπάρχουν τόσες πολλές αμυγδαλιές.

Στο Λιμνάτη, δεκάδες χιλιάδες αμυγδαλιές, δίνουν την άνοιξη ένα πανέμορφο χρώμα στο τοπίο του χωριού, που το κάνουν απίστευτα γοητευτικό. Γοητευτικό είναι επίσης το τοπίο και κατά την περίοδο της συγκομιδής των αμυγδάλων.

Γι' αυτό λοιπόν και το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιμνατίου Λεμεσού διοργανώνει και μας προσκαλεί στον Ετήσιο Χορό Αμυγδάλου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου στο Κοινοτικό Πάρκο Λιμνατίου στις 20:00.

Η γιορτή θα περιλαμβάνει πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, φαγητό ενώ θα προσφέρεται δωρεάν γλυκό αμυγδάλου.

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου, Κοινοτικό Πάρκο Λιμνατίου, 20:00.

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Tην ερχόμενη Δευτέρα φθάνει στην Κύπρο για επαφές η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

