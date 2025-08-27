Ecommbx
Δεύτερη σύλληψη για την απόπειρα φόνου στην Πύλα: Φόρεσαν χειροπέδες σε 27χρονο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δεύτερη σύλληψη για την απόπειρα φόνου στην Πύλα: Φόρεσαν χειροπέδες σε 27χρονο

 27.08.2025 - 09:37
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εμπρησμού τεσσάρων αυτοκινήτων και απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε στις 14 Αυγούστου, 2025 στην Πύλα, συνελήφθη χθες βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση άντρας ηλικίας 27 ετών.

Για την ίδια υπόθεση, είχε συλληφθεί την 21η Αυγούστου, 18χρονος ο οποίος στις 22 του μήνα παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

