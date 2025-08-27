Δεύτερη σύλληψη για την απόπειρα φόνου στην Πύλα: Φόρεσαν χειροπέδες σε 27χρονο

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Tην ερχόμενη Δευτέρα φθάνει στην Κύπρο για επαφές η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.
Για την ίδια υπόθεση, είχε συλληφθεί την 21η Αυγούστου, 18χρονος ο οποίος στις 22 του μήνα παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης του.
Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.
