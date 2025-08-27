Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εβδομάδα ταλαιπωρίας για τους οδηγούς: Εργασίες σε τρεις αυτοκινητόδρομους – Κλείνουν δρόμοι σε Λευκωσία και Λεμεσό

 27.08.2025 - 17:09
Εβδομάδα ταλαιπωρίας για τους οδηγούς: Εργασίες σε τρεις αυτοκινητόδρομους – Κλείνουν δρόμοι σε Λευκωσία και Λεμεσό

Σημαντικές τροχαίες ρυθμίσεις και εκτροπές θα ισχύσουν την ερχόμενη εβδομάδα σε τμήματα των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας-Ακακίου (Α9), του Περιμετρικού Λευκωσίας και του Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1), λόγω εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του οδοστρώματος.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων προειδοποιεί ότι σε αρκετά σημεία θα υπάρξουν κλειστοί δρόμοι, τμηματικές εκτροπές και διοχέτευση της κίνησης σε εναλλακτικές διαδρομές, καλώντας το κοινό να επιδεικνύει κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες της Αστυνομίας.

Εργασίες επανεπίστρωσης οδοστρώματος στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Ακακίου (Α9)

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι θα διεξάγονται εργασίες επανεπίστρωσης οδοστρώματος στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Ακακίου (Α9), ως ακολούθως:

Τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025, και την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 20:00 μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης μέρας, θα διεξάγονται εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Δένειας και στις δύο κατευθύνσεις του δρόμου, από το ύψος της εξόδου της Δένειας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ακακίου.

Για τον σκοπό αυτό, η τροχαία κίνηση από Λευκωσία προς Αστρομερίτη θα διοχετεύεται μέσω του ανισόπεδου κόμβου Κοκκινοτριμιθιάς προς τη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου και στη συνέχεια διαμέσου της Κοκκινοτριμιθιάς προς Αστρομερίτη.

Επίσης, η τροχαία κίνηση από Αστρομερίτη προς Λευκωσία θα διοχετεύεται μέσω του κυκλικού κόμβου Ακακίου προς τη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου και στη συνέχεια διαμέσου της Κοκκινοτριμιθιάς μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Κοκκινοτριμιθιάς. Επίσης, θα είναι κλειστή και η είσοδος/έξοδος του αυτοκινητόδρομου στον κόμβο Μάμμαρη.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα υπάρχει κατάλληλη προσωρινή σήμανση για την ομαλή διοχέτευση της τροχαίας κίνησης.

Εργασίες αφαίρεσης χόρτων στην κεντρική νησίδα του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας

Το Γραφείο Μηχανικού Έργου του Περιμετρικού Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025, μέχρι και την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 08:30 μέχρι και τις 16:30, θα εκτελούνται εργασίες αφαίρεσης χόρτων στην κεντρική νησίδα του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας, σε όλο το μήκος του.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείνει τμηματικά η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας της κεντρικής νησίδας, για μήκος 3χλμ. περίπου κάθε φορά, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1)

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025, μέχρι και την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025, μεταξύ των ωρών 20:00 με 05:30 το πρωί της επόμενης μέρας, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1), από τη Σκαρίνου προς Χοιροκοιτία, με κατεύθυνση τη Λεμεσό.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείνουν τμηματικά οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση τη Λεμεσό, σε μήκος 3 χλμ. περίπου, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αντίθετη κατεύθυνση, η οποία θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση. Επίσης, θα είναι κλειστή και η είσοδος/έξοδος του αυτοκινητόδρομου στον κόμβο Σκαρίνου προς Λεμεσό.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση, υπομονή και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

