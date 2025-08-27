Ματωμένος γάμος στην Τουρκία - Γαμπρός σκοτώθηκε από εορταστικούς πυροβολισμούς, συνελήφθη η θεία του

Σύμφωνα με το Anadolu, ο 23χρονος γαμπρός υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το πρωί, την επομένη του γάμου του σε ένα χωριό στη βόρεια επαρχία Κερασούντα, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Μια θεία από την πλευρά του γαμπρού, ύποπτη για τον μοιραίο πυροβολισμό, συνελήφθη, σημείωσε το Anadolu.

Τα ατυχήματα από παρόμοιους πυροβολισμούς σε γιορτές είναι συχνά στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις ενός τοπικού ιδρύματος, κυκλοφορούν περίπου 40 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, τα περισσότερα από τα οποία είναι παράνομα.

🔴Giresun’da düğün sırasında damat ve gelin uğurlanırken ateş açılması sonucu yaralanan damat Ali K., hastanede hayatını kaybetti.



🔴Ateş açan kişinin damadın yengesi F.K. olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. pic.twitter.com/xJhcUONFZt — Nupel Haber (@nupelonline) August 27, 2025

Ένα άτομο σκοτώθηκε κατά λάθος και δύο άλλα τραυματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε παρόμοιο συμβάν σε έναν γάμο στη γειτονική επαρχία Τραπεζούντα, σύμφωνα με τις αρχές.

