Ματωμένος γάμος στην Τουρκία - Γαμπρός σκοτώθηκε από εορταστικούς πυροβολισμούς, συνελήφθη η θεία του

 27.08.2025 - 16:59
Ματωμένος γάμος στην Τουρκία - Γαμπρός σκοτώθηκε από εορταστικούς πυροβολισμούς, συνελήφθη η θεία του

Ένας νεαρός Τούρκος σκοτώθηκε κατά λάθος στον γάμο του, όταν καλεσμένος έριξε πυροβολισμούς εορτάζοντας το χαρμόσυνο γεγονός, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο 23χρονος γαμπρός υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το πρωί, την επομένη του γάμου του σε ένα χωριό στη βόρεια επαρχία Κερασούντα, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Μια θεία από την πλευρά του γαμπρού, ύποπτη για τον μοιραίο πυροβολισμό, συνελήφθη, σημείωσε το Anadolu.

Τα ατυχήματα από παρόμοιους πυροβολισμούς σε γιορτές είναι συχνά στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις ενός τοπικού ιδρύματος, κυκλοφορούν περίπου 40 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, τα περισσότερα από τα οποία είναι παράνομα.

Ένα άτομο σκοτώθηκε κατά λάθος και δύο άλλα τραυματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε παρόμοιο συμβάν σε έναν γάμο στη γειτονική επαρχία Τραπεζούντα, σύμφωνα με τις αρχές.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Την έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών παρέλαβε η Κυβέρνηση, σε σχέση με τα γεγονότα της πρόσφατης μεγάλης πυρκαγιάς στην Ορεινή Λεμεσό.

