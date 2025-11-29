Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Λωρίδα της Γάζας: Ξεπέρασαν τους 70.000 οι νεκροί από την έναρξη του πολέμου

 29.11.2025 - 19:43
Λωρίδα της Γάζας: Ξεπέρασαν τους 70.000 οι νεκροί από την έναρξη του πολέμου

Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα από την έναρξη του πολέμου που ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση του ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο νέος αυτός απολογισμός ανακοινώνεται ενάμιση μήνα μετά την έναρξη ισχύος της εύθραυστης εκεχειρίας, η οποία επιτεύχθηκε μετά τις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, και την οποία τα δύο στρατόπεδα αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν.

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο δηλώνει ότι ο συνολικός αριθμός των θανάτων που οφείλονται στη σύγκρουση ανήλθε σε 70.100 και ότι 354 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά από τότε που άρχισε η εκεχειρία στις 10 Οκτωβρίου.

Το υπουργείο διευκρινίζει επίσης ότι δύο σοροί παραλήφθηκαν στα νοσοκομεία της Γάζας τις τελευταίες 48 ώρες, ένα εκ των οποίων βρέθηκε κάτω από τα ερείπια, καθώς ο πόλεμος έχει καταστρέψει τον θύλακα.

Η αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο απολογισμό εξηγείται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, λόγω της επικύρωσης από τις αρχές στοιχείων που αφορούν 299 πρόσθετες σορούς.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου προκάλεσε στην ισραηλινή πλευρά τον θάνατο 1.221 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων.

Συνολικά, 251 άνθρωποι απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς και οδηγήθηκαν στη Γάζα.

Στο πλαίσιο της εκεχειρίας, η Χαμάς απελευθέρωσε τους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε ακόμη και επέστρεψε τις σορούς 26 ομήρων από τους 28. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ απελευθέρωσε σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους και επέστρεψε τις σορούς εκατοντάδων Παλαιστινίων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Την Κύπρο επισκέπτεται η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η και 2α Δεκεμβρίου 2025, εν όψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, για διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο και επαφές στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

