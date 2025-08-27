Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα έχει όλα ο καιρός: Ήλιος, σύννεφα και βροχές – Πότε αναμένεται περεταίρω πτώση της θερμοκρασίας

 27.08.2025 - 16:49
Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια παράλια. Αργότερα, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί και τοπικά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νοτιοανατολικά, στα ανατολικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί και τοπικά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά πτώση, ενώ τη Κυριακή δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Πυλαρινός

 27.08.2025 - 16:39
Ματωμένος γάμος στην Τουρκία - Γαμπρός σκοτώθηκε από εορταστικούς πυροβολισμούς, συνελήφθη η θεία του

 27.08.2025 - 16:59
