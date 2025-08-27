Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Πυλαρινός

Ο Κώστας Πυλαρινός γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά και Δημόσια Διοίκηση στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Παρισίων.

Ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία του το 1957 ως μέλος του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπου παρέμεινε μέχρι το 1963. Το 1967 ήταν σύμβουλος του υπουργείου Προεδρίας επί Κυβερνήσεως, Παναγιώτη Κανελλόπουλου.

Μεταπολιτευτικά, διετέλεσε Νομάρχης Μεσσηνίας (1974-76) και Νομάρχης Θεσσαλονίκης (1976-80), ενώ κατάφερε να κινήσει το θέμα του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Διετέλεσε, επίσης, Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας επί κυβερνήσεως Τζαννετάκη (1989), εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας (1989), Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών και Εκπρόσωπος Τύπου της κυβερνήσεως Μητσοτάκη (1990-91), Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (1991-92). Από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας (1992-93) ανέλαβε την διοίκηση του κόμματος και εξελέγη βουλευτής Επικρατείας κατά τις εκλογές του 1993.

ΠΗΓΗ: cnn.gr