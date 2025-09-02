Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο νοσοκομείο με διάταγμα ένας από τους 5 Ε/κ που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα

 02.09.2025 - 15:10
Στο νοσοκομείο με διάταγμα ένας από τους 5 Ε/κ που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα

Συνεχίστηκε την Τρίτη στο «στρατοδικείο» στην κατεχόμενη Λευκωσία η «δίκη» των πέντε Ελληνοκυπρίων, με την εξέταση μαρτύρων της κατηγορούσας αρχής. Η διαδικασία επικεντρώθηκε στις καταθέσεις «αστυνομικών» σχετικά με το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής εισόδων και εξόδων στα οδοφράγματα. Παράλληλα, το «δικαστήριο» διέταξε την μεταφορά ενός εκ των «κατηγορουμένων» σε νοσοκομείο για εξετάσεις, λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, αφού ενημερώθηκε ότι μέχρι τώρα δεν είχε καταστεί εφικτό να επισκεφθεί γιατρό.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, κατέθεσαν πέντε μάρτυρες κατηγορίας, όλοι τους «αστυνομικοί», μεταξύ των οποίων στελέχη από το «τμήμα μετανάστευσης» και το «τμήμα πληροφορικής».

Η αντεξέταση από την υπεράσπιση επικεντρώθηκε στη λειτουργία και την αξιοπιστία του συστήματος καταγραφής διελεύσεων. Ο μάρτυρας από το «τμήμα πληροφορικής» ισχυρίστηκε ότι οποιαδήποτε διαγραφή ή αλλαγή δεδομένων είναι ορατή και καταγράφεται στη βάση δεδομένων και πως δεν έγινε καμία διαγραφή στοιχείων. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι έγιναν κάποιες «μικρές αλλαγές» στα στοιχεία ενός εκ των «κατηγορουμένων» την εν λόγω ημέρα, οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να αφορούν διορθώσεις, όπως για παράδειγμα στον τόπο γέννησης ή στον αριθμό πινακίδας του οχήματος. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η φύση της αλλαγής δεν φαινόταν στο έγγραφο που προσκόμισε, αλλά θα ήταν ορατή μόνο στην κεντρική βάση δεδομένων.

Επιπλέον, στο «δικαστήριο» κατατέθηκε εγκύκλιος σχετικά με τα καθήκοντα των «υπαλλήλων» στα οδοφράγματα και κατά πόσον είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν το εσωτερικό των οχημάτων. Οι συνήγοροι υπεράσπισης αντέτειναν ότι η εγκύκλιος δεν είναι λεπτομερής, τονίζοντας ότι η παράλειψη ελέγχου σε ένα όχημα θα μπορούσε να επιτρέψει την είσοδο στα κατεχόμενα σε πρόσωπο στο οποίο έχει απαγορευτεί η διέλευση.

Διάταγμα για μεταφορά σε νοσοκομείο

Στο μεταξύ, η υπεράσπιση, ενημέρωσε το «δικαστήριο» ότι ο ένας εκ των «κατηγορουμένων», ο οποίος κρατείται στις «κεντρικές φυλακές», αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και, παρά τα αιτήματά του, δεν έχει μεταφερθεί σε γιατρό. Μετά την παρέμβαση αυτή, το «δικαστήριο» εξέδωσε διάταγμα για την άμεση μεταφορά του Ε/κ πολίτη εντός της ημέρας σε πλήρως εξοπλισμένο «κρατικό νοσοκομείο» για ιατρική εξέταση.

Η «δίκη» διακόπηκε και θα συνεχιστεί αύριο, Τετάρτη, στις 10:00 το πρωί, με την κατηγορούσα αρχή να αναμένεται να καλέσει άλλους δύο μάρτυρες, ένας εκ των οποίων πιθανότατα θα είναι ο «ανακριτής» της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι η σημερινή ακρόαση αφορούσε την κατηγορία της παραβίασης της «στρατιωτικής ζώνης» και «παράνομης» εισόδου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με νεότερη πληροφόρηση, η ακρόαση της «δίκης» που αφορά ξεχωριστές «κατηγορίες» (όπως λ.χ. την «παράνομη είσοδο σε ιδιοκτησία») θα συνεχιστεί την Παρασκευή, στο «επαρχιακό δικαστήριο» του Τρικώμου. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

