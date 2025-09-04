Ecommbx
Η 18χρονη που έβγαλε 15 εκατομμύρια δολάρια από το Only Fans σε δύο εβδομάδες – «Οι γυναίκες που εργάζονται 09:00-17:00 είναι αποτυχημένες»

 04.09.2025 - 10:53
Το ποσό των 15 εκατομμυρίων δολαρίων έβγαλε μια 18χρονη influencer και δημιουργός περιεχομένου από την πλατφόρμα του Only Fans, με την ίδια να δέχεται έντονη κριτική από τη στιγμή που αποκάλυψε τα ποσά που κερδίζει από τη νέα της… δουλειά.

Η Λιλ Τέι μίλησε για το εισόδημά της στο Page Six, λέγοντας ότι στόχος της είναι να εμπνεύσει τις γυναίκες να κυνηγήσουν την οικονομική ανεξαρτησία – ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα προκαλέσουν αντιδράσεις με τη δουλειά τους.

Η ίδια αποκάλυψε ότι το μεγάλο αυτό ποσό το συγκέντρωσε μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες από τη δραστηριότητά της στην πλατφόρμα.

«Κερδίζω πιο πολλά χρήματα από όσα οι περισσότεροι άνθρωποι θα βγάλουν ποτέ στη ζωή τους», δήλωσε χαρακτηριστικά η 18χρονη. «Θέλω να κάνω ό,τι θέλω με τον εαυτό μου και το σώμα μου… Κάθε γυναίκα πρέπει να έχει τον έλεγχο για τον εαυτό της και κάθε γυναίκα πρέπει να κάνει ό,τι στο καλό θέλει να κάνει».

Η Τέι προκάλεσε πρόσφατα αντιδράσεις όταν χαρακτήρισε τις γυναίκες που εργάζονται από τις 09:00 έως τις 17:00 «αποτυχημένες». Όπως διευκρινίζει, σκοπός της δεν ήταν να προσβάλει, αλλά να τις «παρακινήσει» να διεκδικήσουν περισσότερα στη ζωή τους.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by LIL TAY (@liltay)

«Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο έπρεπε να βγάλω τα δικά μου λεφτά», εξήγησε, αναφερόμενη στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένειά της όταν ήταν παιδί. «Και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο μπορώ τώρα να σας εντυπωσιάσω και να σας παρακινήσω να βγάλετε τα δικά σας λεφτά».

Με περισσότερους από 5,7 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, η Λιλ Τέι έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τα τραύματα της παιδικής της ηλικίας, περιγράφοντας περιστατικά παραμέλησης και κακοποίησης, τα οποία, όπως επεσήμανε, «ποτέ» δεν σχετίστηκαν με τη μητέρα της.

«Η μητέρα μου θυσιάστηκε πολύ για μένα και πάντα με υποστήριζε», τόνισε. Αντιθέτως, άφησε υπόνοιες πως οι δυσκολίες προήλθαν από ένα «διαφορετικό σπίτι», φωτογραφίζοντας τον πατέρα της, Κρίστοφερ Χόουπ.

«Μου έδιναν, για παράδειγμα, χαλασμένο φαγητό για μεσημεριανό, αλλά το ξεπέρασα», δήλωσε. «Είμαι καλά». Ο πατέρας της έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Η σχέση τους έχει απασχολήσει στο παρελθόν τα μέσα ενημέρωσης, με αποκορύφωμα την υπόθεση της ψεύτικης ανακοίνωσης θανάτου της το 2023 – μια υπόθεση που η ίδια εξακολουθεί να υποστηρίζει πως δεν ήταν διαφημιστικό τέχνασμα, ρίχνοντας την ευθύνη στον πατέρα της.

Η Τέι εξήγησε πως δίνει ιδιαίτερη σημασία στα χρήματα, λόγω των δυσκολιών που πέρασε: «Οι άνθρωποι λένε ότι τα χρήματα δεν αγοράζουν την ευτυχία, αλλά την αγοράζουν».

Η δημοσιότητα, ωστόσο, έχει και τις σκοτεινές της πτυχές. Παρότι γνωρίζει τους κινδύνους του διαδικτύου, δεν δείχνει να ανησυχεί για το γεγονός ότι «τρομακτικοί» ηλικιωμένοι άνδρες παρακολουθούν τον λογαριασμό της στο OnlyFans. «Με έβλεπαν από τότε που ήμουν 15 ετών, οπότε μπορεί να βγάλω και χρήματα από αυτό», σχολίασε κυνικά.

Ένας από τους πελάτες της, που τον αποκαλεί ως «τον μεγαλύτερο ηλικιακά», της ζήτησε πρόσφατα να φωτογραφηθεί κρατώντας μπουκάλια με baby oil, μιμούμενη το στιλ του Sean «Diddy» Combs στο video clip «Freak-Off».

Παρά τις έντονες αντιδράσεις στα social media, η ίδια υπερασπίζεται την επιλογή της: «Αισθάνομαι πολύ καλά», δήλωσε, επικαλούμενη τα χρήματα που κέρδισε από τη συγκεκριμένη φωτογράφιση.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by LIL TAY (@liltay)

Ωστόσο, παραδέχεται ότι η αποκάλυψη των κερδών της είχε και συνέπειες. Όπως αναφέρει, πρόσφατα βίωσε ένα περιστατικό που την τρόμαξε. «Πριν από μερικές ημέρες, κάποιος κρυβόταν στους θάμνους και προσπαθούσε να με φωτογραφίσει. Και εγώ σκέφτηκα: “Είναι το TMZ; Δεν ξέρω τι είναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να μπουν στην αυλή μου“».

«Υπάρχουν άνθρωποι που με φωτογραφίζουν στην παραλία», εξομολογήθηκε. «Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά μου».

Η ίδια ανέφερε πως οι φίλοι της την παρότρυναν να αρχίσει να λέει πόσα βγάζει.

Η τραγουδίστρια του «Sucker 4 Green» είπε πως έχει πλέον λάβει μέτρα ασφαλείας, όπως μαθήματα πυγμαχίας και σωματοφύλακες, ενώ ξεκαθάρισε πως έχει τον απόλυτο έλεγχο των οικονομικών της.

«Έχω τον έλεγχο. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με τα χρήματά μου», υπογράμμισε. «Κοιτάζω μερικά Bugatti».

 

Σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία για την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προέβη σε δηλώσεις που φωτίζουν τρεις παράλληλες και ιδιαίτερα ευαίσθητες υποθέσεις: Την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα, το έργο στο Βασιλικό και την επερχόμενη παναπεργία για την ΑΤΑ. Πίσω από τις επίσημες τοποθετήσεις, όμως, αναδεικνύονται ερωτήματα για την πραγματική πολιτική βούληση, τη διοικητική επάρκεια και την αξιοπιστία των θεσμών.

