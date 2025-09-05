Ecommbx
Θλίψη στη Βρετανία: Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ σε ηλικία 92 ετών

 05.09.2025 - 15:49
Θλίψη έχει σκορπίσει στη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας ο θάνατος της Δούκισσας του Κεντ, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (04/09) σε ηλικία 92 ετών.

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε με θλίψη τον θάνατο της Katharine Lucy Mary Worsley, Δούκισσας του Κεντ, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Δούκα του Κεντ, ξάδελφο της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ.

«Με βαθιά θλίψη το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοινώνει τον θάνατο της Αυτού Μεγαλειότητας της Δούκισσας του Κεντ», ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. «Η Αυτού Μεγαλειότης απεβίωσε ειρηνικά χθες το βράδυ στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και όλα τα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας ενώνονται με τον Δούκα του Κεντ, τα παιδιά και τα εγγόνια του στο πένθος για την απώλειά της και στη θερμή ανάμνηση της δια βίου αφοσίωσής της σε όλους τους οργανισμούς με τους οποίους συνδέθηκε, του πάθους της για τη μουσική και της ενσυναίσθησής της για τους νέους ανθρώπους».

Ως ένδειξη πένθους, η σημαία στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ κυματίζει μεσίστια, ενώ αναρτήθηκε και επίσημη ανακοίνωση στα κιγκλιδώματα της βασιλικής κατοικίας.

ΠΗΓΗ: Ertnews.gr

