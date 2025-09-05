Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Η Τίνα Παύλου αριστίνδην υποψήφια του ΔΗΣΥ στη Λευκωσία

 05.09.2025 - 15:48
Την Κλινική Διευθύντρια της «Αγίας Σκέπης» Τίνα Παύλου πρότεινε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αννίτα Δημητρίου να είναι αριστίνδην υποψήφια του κόμματος στην Επαρχία Λευκωσίας.

Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του ΔΗΣΥ, η κ. Δημητρίου εξήρε την πορεία και την προσφορά της κ. Παύλου, τονίζοντας ότι «αφιέρωσε τη ζωή της στον αγώνα για τον άνθρωπο, δίνοντας ελπίδα και πίστη μέσα από την Αγία Σκέπη εκεί όπου υπήρχε απόγνωση και εξάρτηση».

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι η εμπειρία και η βαθιά γνώση της κ. Παύλου για τα κοινωνικά προβλήματα την καθιστούν πολύτιμη συνεργάτιδα στην κοινή προσπάθεια «για ισότητα, αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη».

Από την πλευρά της, η κ. Παύλου ευχαρίστησε την κ. Δημητρίου για την πρόταση, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα που να μην έχει τη λύση του» και δίνοντας έμφαση στον ρόλο της πρόληψης.

«Αυτή η ευκαιρία που μου δίνεται είναι για μένα ο τρόπος να γίνω η φωνή σε πολύ περισσότερους ανθρώπους, ώστε να μεταφέρω τις αγωνίες και τις ελπίδες τους στο κέντρο λήψης των αποφάσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έλληνας Υπ. Ενέργειας: Οι δηλώσεις Παπαναστασίου για το καλώδιο ξεκαθάρισαν το τοπίο

Τη θέση ότι οι σημερινές δηλώσεις του Κύπριου Υπουργού Ενέργειας ξεκαθάρισαν το τοπίο και υπογράμμισαν ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ είναι απολύτως βιώσιμο και υλοποιήσιμο, εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σε συνέδριο που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

