ΗΠΑ: Άνδρας πέρασε σχεδόν 30 χρόνια σε φυλακή για φόνο που δεν είχε διαπράξει

Ο λόγος για τον Μπράιαν Χούπερ, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος την Πέμπτη, ενώ είχε περάσει 27 χρόνια σε σωφρωνιστικό ίδρυμα στο Κολοράντο – καθώς μία γυναίκα τον είχε ενοχοποιήσει για μία δολοφονία, την οποία εν τέλει είχε διαπράξει εκείνη.

Το 1998 μια επιτροπή ενόρκων καταδίκασε τον Χούπερ για τη δολοφονία και την απόπειρα απαγωγής της 77χρονης Αν Πράζνιακ.

Η αστυνομία βρήκε το πτώμα της Πραζνιακ τον Απρίλιο του 1998 σε ένα χαρτοκιβώτιο τυλιγμένο με χριστουγεννιάτικα φώτα σε μια ντουλάπα στο διαμέρισμά της στο Μινεάπολη — οι αστράγαλοί, η μύτη, το στόμα, οι καρποί και το κεφάλι της ήταν δεμένα και το σώμα της τυλιγμένο σε σακούλες σκουπιδιών, κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα.

Η αιτία θανάτου της ορίστηκε ως ασφυξία και πέθανε δύο εβδομάδες έως ένα μήνα πριν η αστυνομία βρει το πτώμα της, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Η καταδίκη του Χούπερ – ο οποίος καταδικάστηκε σε τρεις ποινές ισόβιας κάθειρξης - βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην κατάθεση μιας γυναίκας. Ωστόσο, κατά την εξέταση μίας έφεσης που άσκησε ο άνδρας, οι Αρχές συνειδητοποίησαν ότι ορισμένα στοιχεία της υπόθεσης αποδείκνυαν την αθωότητά του, ενώ πολλοί μάρτυρες ανακάλεσαν τις καταθέσεις τους.

Τελικά, η γυναίκα, που ήταν βασική μάρτυρας της υπόθεσης στη δίκη του Μπράιαν Χούπερ, ομολόγησε τελικά ότι εκείνη σκότωσε τη γυναίκα και στη συνέχεια έκρυψε το πτώμα της. Η ένοχη βρίσκεται τώρα στη φυλακή της Τζόρτζια και θα αποφυλακιστεί σε περίπου τέσσερα χρόνια.

Ο Χούπερ επανενώθηκε με τα παιδιά του και σχεδιάζει να εγκατασταθεί στην περιοχή που ζουν.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr