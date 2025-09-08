Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤο παρασκήνιο της απόλυσης του CEO της Nestle για ανάρμοστη ερωτική σχέση: Τον κατήγγειλε η ερωμένη του αφού τον έπιασε σε ξενοδοχείο με υφισταμένη του!
ΔΙΕΘΝΗ

Το παρασκήνιο της απόλυσης του CEO της Nestle για ανάρμοστη ερωτική σχέση: Τον κατήγγειλε η ερωμένη του αφού τον έπιασε σε ξενοδοχείο με υφισταμένη του!

 08.09.2025 - 11:09
Το παρασκήνιο της απόλυσης του CEO της Nestle για ανάρμοστη ερωτική σχέση: Τον κατήγγειλε η ερωμένη του αφού τον έπιασε σε ξενοδοχείο με υφισταμένη του!

Το παρασκήνιο της απόλυσης του CEO της Nestle για ανάρμοστη ερωτική σχέση: Τον κατήγγειλε η ερωμένη του αφού τον έπιασε σε ξενοδοχείο με υφισταμένη του!

Πιπεράτο φαίνεται ότι είναι το παρασκήνιο πίσω από την απόλυση του CEO της Nestle, Λοράν Φρέις, καθώς, σύμφωνα με ιστοσελίδα της Ζυρίχης, την ανάρμοστη σχέση με υπάλληλό του, την κατήγγειλε η... ερωμένη του!

Όπως αναφέρει η ελβετική ιστοσελίδα Inside Paradeplatz, η ερωμένη του Φρέις, η οποία ήταν επίσης στέλεχος της Nestle, έγινε έξαλλη αφού τον έπιασε σε ξενοδοχείο της Ζυρίχης με μια υφιστάμενή του, αποφασίζοντας να υποβάλει καταγγελία μέσω της ανώνυμης γραμμής επικοινωνίας της εταιρείας, η οποία προκάλεσε εσωτερική έρευνα.

Κατά την ίδια πηγή η καταγγελία και η έρευνα που ακολούθησε για τον 63χρονο Φρέις, προκάλεσε αλυσιδωτή αντίδραση μέσα στην μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στον κόσμο.

Ο πρόεδρος της Nestle, Πολ Μπαλκ και ο αντιπρόεδρός της, Πάμπλο Ίσλα, φέρεται να εξευτέλισαν τον Φρέις προσωπικά αφού έμαθαν για τη σχέση λέγοντάς του ότι απολύεται «με άμεση ισχύ» ενώ εμφανίζονται να τον διέταξαν να παραδώσει το τηλέφωνό του αποκαλώντας τον «ψεύτη».

Η ελβετική ιστοσελίδα αναφέρει, επίσης, ότι η «βασική ερωμένη» του Φρέις έλαβε αποζημίωση λόγω της καταγγελίας ενώ πρόσφατα μετακινήθηκε σε υψηλή θέση σε άλλη μεγάλη εταιρεία.

Όσον αφορά τη δεύτερη υφιστάμενη και «πέτρα του σκανδάλου», αποχώρησε από την εταιρεία και έλαβε μεγάλη αποζημίωση που κανονίστηκε από τον απολυμένο CEO.

«Όλα όσα έπρεπε να ειπωθούν για το θέμα έχουν ειπωθεί και δεν θα εμπλακώ σε περαιτέρω εικασίες και υποθέσεις» αρκέστηκε να σχολιάσει εκπρόσωπος της εταιρείας όταν του ζητήθηκε από την ελβετική ιστοσελίδα να σχολιάσει το θέμα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Γνωστή Κύπρια στο πάρτι για τα 79α γενέθλια του Silvester Stallone
«Ο Γάρος της ημέρας»: Χτύπησε αυτοκίνητο σε πάρκινγκ και εξαφανίστηκε – Αναζητούνται μάρτυρες
Είστε φαν των πικάντικων φαγητών; Αυτό το φεστιβάλ στη Λευκωσία είναι για εσάς – Θα έχει και διαγωνισμό «αντοχής»
Καμπανάκι από Λογγίνο: Οι φωτιές εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα – Επιμένει για εμπρησμό πίσω από την φονική Πυρκαγιά η Πυροσβεστική
«Μπάχαλο» με την πληρωμή των αδειών κυκλοφορίας: Του έβαλαν να πληρώσει επιβάρυνση για δικό τους λάθος - Τι καταγγέλλει πολίτης
Back to school: Αυτές είναι οι ασθένειες που μπορεί να «χτυπήσουν» τα παιδιά – Τα μέτρα προφύλαξης και η μεγαλύτερη πηγή διασποράς
Άννα Βίσση για Νίκο Καρβέλα: «Μαζί σου στα πάντα» έγραψε για τα γενέθλιά του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ένοπλη επίθεση σε σταθμό λεωφορείων της Ιερουσαλήμ: 15 τραυματίες, εξουδετερώθηκαν οι δύο δράστες - Δείτε βίντεο

 08.09.2025 - 10:49
Επόμενο άρθρο

Υψηλά ενοίκια: Μετατρέπει παλιά κτήρια σε ξενώνες ο Φαίδωνας - Πόσα θα πληρώνουν οι φοιτητές

 08.09.2025 - 11:20
ΠτΔ για καλώδιο με Ελλάδα: Τα τρία κύρια σημεία - «Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους»

ΠτΔ για καλώδιο με Ελλάδα: Τα τρία κύρια σημεία - «Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους»

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για καλώδιο με Ελλάδα: Τα τρία κύρια σημεία - «Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους»

ΠτΔ για καλώδιο με Ελλάδα: Τα τρία κύρια σημεία - «Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους»

  •  08.09.2025 - 08:57
Βλέπει κοινωνικούς εταίρους για την ΑΤΑ το απόγευμα ο Γιάννης Παναγιώτου - Προσπάθεια να αποτραπεί η στάση εργασίας

Βλέπει κοινωνικούς εταίρους για την ΑΤΑ το απόγευμα ο Γιάννης Παναγιώτου - Προσπάθεια να αποτραπεί η στάση εργασίας

  •  08.09.2025 - 11:42
«Μπάχαλο» με την πληρωμή των αδειών κυκλοφορίας: Του έβαλαν να πληρώσει επιβάρυνση για δικό τους λάθος - Τι καταγγέλλει πολίτης

«Μπάχαλο» με την πληρωμή των αδειών κυκλοφορίας: Του έβαλαν να πληρώσει επιβάρυνση για δικό τους λάθος - Τι καταγγέλλει πολίτης

  •  08.09.2025 - 08:38
Κυπριακό: Μιλάμε για «εμπιστοσύνη» ενώ κρατούνται πέντε συμπατριώτες μας - Διπλωματία με το «πιστόλι στον κρόταφο»

Κυπριακό: Μιλάμε για «εμπιστοσύνη» ενώ κρατούνται πέντε συμπατριώτες μας - Διπλωματία με το «πιστόλι στον κρόταφο»

  •  08.09.2025 - 06:29
ΠτΔ: Νέα σχολική χρονιά με… κλιματιστικά – Ρεκόρ εγγραφών στις Τεχνικές Σχολές – Τα πλάνα για την εκπαίδευση

ΠτΔ: Νέα σχολική χρονιά με… κλιματιστικά – Ρεκόρ εγγραφών στις Τεχνικές Σχολές – Τα πλάνα για την εκπαίδευση

  •  08.09.2025 - 08:49
Καμπανάκι από Λογγίνο: Οι φωτιές εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα – Επιμένει για εμπρησμό πίσω από την φονική Πυρκαγιά η Πυροσβεστική

Καμπανάκι από Λογγίνο: Οι φωτιές εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα – Επιμένει για εμπρησμό πίσω από την φονική Πυρκαγιά η Πυροσβεστική

  •  08.09.2025 - 08:52
Καμπανάκι από Λογγίνο: Οι φωτιές εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα – Επιμένει για εμπρησμό πίσω από την φονική Πυρκαγιά η Πυροσβεστική

Καμπανάκι από Λογγίνο: Οι φωτιές εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα – Επιμένει για εμπρησμό πίσω από την φονική Πυρκαγιά η Πυροσβεστική

  •  08.09.2025 - 08:52
VIDEO: Απίστευτο περιστατικό στην Κύπρο - Έπεσε παρανυφάκι και πήρε μαζί του την… νύφη

VIDEO: Απίστευτο περιστατικό στην Κύπρο - Έπεσε παρανυφάκι και πήρε μαζί του την… νύφη

  •  08.09.2025 - 09:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα