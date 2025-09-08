Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υψηλά ενοίκια: Μετατρέπει παλιά κτήρια σε ξενώνες ο Φαίδωνας - Πόσα θα πληρώνουν οι φοιτητές

 08.09.2025 - 11:20
Υψηλά ενοίκια: Μετατρέπει παλιά κτήρια σε ξενώνες ο Φαίδωνας - Πόσα θα πληρώνουν οι φοιτητές

Το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Πάφος ανέδειξε ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο.

Όπως ανέφερε, τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι να αναγκάζονται είτε να στοιβάζονται σε ακατάλληλους χώρους είτε να πηγαινοέρχονται καθημερινά από άλλες περιοχές.

Μετέπειτα παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Δήμου για δημιουργία ξενώνων χαμηλού κόστους στο κέντρο της πόλης, τονίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται μια ευρύτερη κρατική στρατηγική με μαζική ανέγερση φοιτητικών εστιών και κοινωνικών κατοικιών ώστε να δοθούν πραγματικές λύσεις.

Αρχικά, σημείωσε ότι έχουν ενοικιαστεί και τα 203 δωμάτια της φοιτητικής εστίας που λειτούργησε από πέρσι στην Πάφο. Τόνισε ότι στην Πάφο η εξεύρεση διαμονής αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε πού έχουν φτάσει τα ενοίκια. Ακόμη και αν έχεις χρήματα, δεν βρίσκεις να ενοικιάσεις», πρόσθεσε.

Συμπλήρωσε ότι πολλοί Παφίτες μετατρέπουν παράνομα καταστήματα και υπόγεια σε χώρους διαμονής.

Σημείωσε πώς οι ιδιοκτήτες λαμβάνουν 1.200 ευρώ από ένα κατάστημα το οποίο ούτε 300 ευρώ δεν θα ενοικιαζόταν υπό κανονικές συνθήκες.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Φαίδωνος ανέφερε ότι ο Δήμος πήρε το μήνυμα από τους φοιτητές σχετικά με τα ενοίκια των 700-800 ευρώ.

«Μετατρέπουμε στο κέντρο της πόλης κάποιους ξενώνες. Είναι κτίρια που είναι εγκαταλελειμμένα εδώ και δεκαετίες», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι με έξοδα του Δήμου αυτοί οι χώροι θα μετατραπούν σε ξενώνες.

«Θα παραδώσουμε τις επόμενες μέρες 22 δωμάτια, με στόχο μέχρι το τέλος του χρόνου να φτάσουν τα 40», επεσήμανε.

Όπως είπε, πρόκειται για δωμάτια με κοινόχρηστη κουζίνα και κοινόχρηστες τουαλέτες.

«Υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία στα δωμάτια. Είναι 150 ευρώ μαζί με νερό, ρεύμα και ίντερνετ. Είναι ένα έργο κοινωνικού χαρακτήρα», πρόσθεσε.

Δείτε το απόσπασμα:

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

