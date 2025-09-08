Ecommbx
Video: «Είμαι ο Μάνος, μάνικα.. Είμαι ο Λούκας, λουκάνικα»: Το πιο εθιστικό trend αυτή τη στιγμή στο TikTok

 08.09.2025 - 14:21
Το TikTok μας αποδεικνύει ξανά πόσο εύκολα μπορεί να «γεννήσει» trends από το πουθενά, άλλοτε ενδιαφέροντα, άλλοτε σπαστικά.

Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής είναι ο χρήστης jimapas, που πήρε αφορμή από ένα τραπ τραγούδι με στίχους «Είμαι ο Χάρος, Χάρηκα» και με μια δόση ευρηματικότητας, θα 'λεγε κανείς, έφτιαξε τη δική του εκδοχή: «Είμαι ο Μάνος, μάνικα, φοράω κοντομάνικα». Και ακολούθησε ο χαμός...

 

Έγινε trend σε λίγες μόνο μέρες και με παραλλαγές: «Είμαι ο Πάρης, πάπρικα»

Η ατάκα, που φαινόταν απλά αστεία, μετατράπηκε στον απόλυτο εθισμό. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες, το TikTok γέμισε με εκατοντάδες βίντεο μιμήσεων. Π.χ: «Είμαι ο Λούκας, λουκάνικα», «είμαι ο Πάρης, πάπρικα» και δεκάδες άλλες παραλλαγές έκαναν την εμφάνισή τους.

Η δημιουργικότητα των χρηστών «εκτοξεύτηκε», μετατρέποντας το trend σε «πανδημία» χιούμορ. Μπορεί στην αρχή το κοινό να γέλασε με αυτή την ατάκα, αλλά η συνέχεια ήταν η αναμενόμενη. Το συχνά επαναλαμβανόμενο μοτίβο έχει γίνει, για πολλούς χρήστες, «μικρός εφιάλτης». Όπως συμβαίνει με πολλά trends των social media, η υπερβολική αναπαραγωγή οδηγεί σε… κορεσμό.

Για άλλη μία φορά, όμως, διακρίνεται η «δύναμη» του TikTok με τα trends και πως μια ατάκα μπορεί να γίνει μέσα σε ώρες viral και να «ενώσει» χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως. Το μόνο ερώτημα που μένει είναι: «ποιο θα είναι το επόμενο;».

 ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) αναφέρθηκε σήμερα ο ΓΓ του ΣτΕ κ. Αλέν Μπερσέτ, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του στην Κύπρο.

