Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΆγριος ξυλοδαρμός μωρού ενός έτους σε παιδικό σταθμό στις ΗΠΑ – Αντιδράσεις για την αποφυλάκιση της κατηγορούμενης
ΔΙΕΘΝΗ

Άγριος ξυλοδαρμός μωρού ενός έτους σε παιδικό σταθμό στις ΗΠΑ – Αντιδράσεις για την αποφυλάκιση της κατηγορούμενης

 08.09.2025 - 14:00
Άγριος ξυλοδαρμός μωρού ενός έτους σε παιδικό σταθμό στις ΗΠΑ – Αντιδράσεις για την αποφυλάκιση της κατηγορούμενης

Ένα περιστατικό σοβαρής κακοποίησης παιδιού συγκλονίζει την κοινότητα της Bainbridge, στη νότια Γεωργία των ΗΠΑ, όπου μια εργαζόμενη σε παιδικό σταθμό κατηγορήθηκε για τον άγριο ξυλοδαρμό αγοριού ενός έτους. Το παιδί είχε πρησμένο μάτι από τα χτυπήματα και μελανιές στο πρόσωπό του. Η Yvette Thurston, 54 ετών, αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση πρώτου βαθμού και μία για σοβαρή επίθεση πρώτου βαθμού, αλλά αφέθηκε ελεύθερη μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 44.000 δολαρίων στις 16 Αυγούστου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.


Η απόφαση της δικαστού, Ann Marie Rose-Emmons, να αφήσει ελεύθερη με εγγύηση την κατηγορούμενη, προκάλεσε κύμα απειλών κατά της ίδιας, συμπεριλαμβανομένων και απειλών για τη ζωή της. Ο εισαγγελέας Joe Mulholland από τον καταδίκασε απερίφραστα τις απειλές, υπερασπιζόμενος τη δικαστή και τονίζοντας ότι η κατάχρηση εξουσίας ή οι απειλές κατά της δικαιοσύνης δεν θα γίνονται ανεκτές.

Σύμφωνα με δήλωσή του, ο Mulholland τόνισε: «Η επιβολή του νόμου αποτελεί τη βάση της κοινωνίας μας. Οι δικαστές μας πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς φόβο για την ασφάλειά τους. Μπορεί να διαφωνείτε με τις αποφάσεις τους, αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωμα να τους απειλείτε».

Η Thurston συνελήφθη στις 11 Αυγούστου, έπειτα από καταγγελία της οικογένειας που είδε τον 1χρονο γιο τους, Clay, στο Little Blessings Child Care με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και μελανιές. Αρχικά, η οικογένεια ενημερώθηκε ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από άλλο παιδί που χτύπησε τον Clay με πλαστικό παιχνίδι. Ωστόσο, τα βίντεο από την κάμερα του παιδικού σταθμού φέρονται να δείχνουν την ίδια την Thurston να χτυπά το παιδί.

Άγριος ξυλοδαρμός μωρού ενός έτους σε παιδικό σταθμό στις ΗΠΑ – Αντιδράσεις για την αποφυλάκιση της κατηγορούμενης
Σοκάρουν οι φωτογραφίες από τα χτυπήματα στο πρόσωπο του μικρού αγοριού. Τις φωτογραφίες ανέβασε στο Facebook ο πατέρας του
Ο πατέρας του παιδιού, Cory Weeks, μέλος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, δημοσίευσε τις φωτογραφίες του γιου του στο Facebook, δείχνοντας τα χτυπήματα στο πρόσωπο του παιδιού. Παρά την απογοήτευσή του για την αποφυλάκιση της Thurston, εξέφρασε εμπιστοσύνη στη δικαστική διαδικασία και τόνισε τη σημασία να αφήσουμε τις αρχές να ολοκληρώσουν την έρευνα. Διαβεβαίωσε ότι ο Clay λαμβάνει συνεχείς ιατρικούς ελέγχους και αναρρώνει καλά, περιτριγυρισμένος από την αγάπη της οικογένειάς του.
Άγριος ξυλοδαρμός μωρού ενός έτους σε παιδικό σταθμό στις ΗΠΑ – Αντιδράσεις για την αποφυλάκιση της κατηγορούμενης
Η Yvette Thurston, 54 ετών, αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 44.000 δολαρίων στις 16 Αυγούστου, αφού κατηγορήθηκε για τρεις υποθέσεις παιδικής κακοποίησης πρώτου βαθμού και μία για σοβαρή επίθεση πρώτου βαθμού
Ο μικρότερος γιος της οικογένειας, Wyatt, ηλικίας 3 ετών, που επίσης πήγαινε στον ίδιο παιδικό σταθμό, δεν τραυματίστηκε. Παράλληλα, η πολιτεία διέταξε την άμεση προσωρινή αναστολή λειτουργίας του παιδικού σταθμού μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας για τα αίτια των τραυμάτων του Clay.

Το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αυστηρής εποπτείας και της έγκαιρης παρέμβασης στις περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ από καυγά μεταξύ μαθητριών – Κάτω των 14 ετών οι εμπλεκόμενοι - Τραβούσαν μαλλιά και έδιναν χαστούκια – Τι διερευνά η Αστυνομία
«Ο Γάρος της ημέρας»: Χτύπησε αυτοκίνητο σε πάρκινγκ και εξαφανίστηκε – Αναζητούνται μάρτυρες
Στο «περίμενε» για το επίδομα του Αρχιεπίσκοπου - Τι ισχύει με τους δικαιούχους και το ποσό
Θεολόγος ζητά σταυρό για μια θέση στη Βουλή – Σε ποια επαρχία και με ποιο κόμμα θα κατέβει
«Μπάχαλο» με την πληρωμή των αδειών κυκλοφορίας: Του έβαλαν να πληρώσει επιβάρυνση για δικό τους λάθος - Τι καταγγέλλει πολίτης
Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα και ελαστικά – Τί να κάνετε αν τα έχετε στην κατοχή σας – Δείτε λίστα
Eurovision 2026: «Κλειδώνει» για την εκπροσώπηση της Κύπρου - Ποια τραγουδίστρια κερδίζει τη «μάχη»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Μπορούμε να αλλάξουμε όσα μας κρατούν πίσω» - Εξήγγειλε την υποψηφιότητα του με το ΔΗΣΥ ο Μάριος Ηλία

 08.09.2025 - 13:45
Επόμενο άρθρο

Video: «Είμαι ο Μάνος, μάνικα.. Είμαι ο Λούκας, λουκάνικα»: Το πιο εθιστικό trend αυτή τη στιγμή στο TikTok

 08.09.2025 - 14:21
Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

Στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) αναφέρθηκε σήμερα ο ΓΓ του ΣτΕ κ. Αλέν Μπερσέτ, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

  •  08.09.2025 - 12:04
Απόπειρα φόνου: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας – Εντοπίστηκε όχημα σε ανοιχτό χώρο - Ναρκωτικά και όπλα σε λυόμενο

Απόπειρα φόνου: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας – Εντοπίστηκε όχημα σε ανοιχτό χώρο - Ναρκωτικά και όπλα σε λυόμενο

  •  08.09.2025 - 15:08
ΔΗΣΥ: Στο ψηφοδέλτιο των Βουλευτικών η Αγγελική Ριαλά ως Aριστίνδην υποψήφια - Σε ποια επαρχία «κατεβαίνει»

ΔΗΣΥ: Στο ψηφοδέλτιο των Βουλευτικών η Αγγελική Ριαλά ως Aριστίνδην υποψήφια - Σε ποια επαρχία «κατεβαίνει»

  •  08.09.2025 - 14:58
Στο «περίμενε» για το επίδομα του Αρχιεπίσκοπου - Τι ισχύει με τους δικαιούχους και το ποσό

Στο «περίμενε» για το επίδομα του Αρχιεπίσκοπου - Τι ισχύει με τους δικαιούχους και το ποσό

  •  08.09.2025 - 12:53
Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα και ελαστικά – Τί να κάνετε αν τα έχετε στην κατοχή σας – Δείτε λίστα

Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα και ελαστικά – Τί να κάνετε αν τα έχετε στην κατοχή σας – Δείτε λίστα

  •  08.09.2025 - 12:49
Σοκ από καυγά μεταξύ μαθητριών – Κάτω των 14 ετών οι εμπλεκόμενοι - Τραβούσαν μαλλιά και έδιναν χαστούκια – Τι διερευνά η Αστυνομία

Σοκ από καυγά μεταξύ μαθητριών – Κάτω των 14 ετών οι εμπλεκόμενοι - Τραβούσαν μαλλιά και έδιναν χαστούκια – Τι διερευνά η Αστυνομία

  •  08.09.2025 - 12:05
Νέα «ευκαιρία» από την Τράπεζα Κύπρου: Πλειστηριασμός με δεκάδες αντικείμενα και αυτοκίνητα στη Μοσφιλωτή

Νέα «ευκαιρία» από την Τράπεζα Κύπρου: Πλειστηριασμός με δεκάδες αντικείμενα και αυτοκίνητα στη Μοσφιλωτή

  •  08.09.2025 - 14:48
Θεολόγος ζητά σταυρό για μια θέση στη Βουλή – Σε ποια επαρχία και με ποιο κόμμα θα κατέβει

Θεολόγος ζητά σταυρό για μια θέση στη Βουλή – Σε ποια επαρχία και με ποιο κόμμα θα κατέβει

  •  08.09.2025 - 12:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα