Άγριος ξυλοδαρμός μωρού ενός έτους σε παιδικό σταθμό στις ΗΠΑ – Αντιδράσεις για την αποφυλάκιση της κατηγορούμενης



Η απόφαση της δικαστού, Ann Marie Rose-Emmons, να αφήσει ελεύθερη με εγγύηση την κατηγορούμενη, προκάλεσε κύμα απειλών κατά της ίδιας, συμπεριλαμβανομένων και απειλών για τη ζωή της. Ο εισαγγελέας Joe Mulholland από τον καταδίκασε απερίφραστα τις απειλές, υπερασπιζόμενος τη δικαστή και τονίζοντας ότι η κατάχρηση εξουσίας ή οι απειλές κατά της δικαιοσύνης δεν θα γίνονται ανεκτές.

Σύμφωνα με δήλωσή του, ο Mulholland τόνισε: «Η επιβολή του νόμου αποτελεί τη βάση της κοινωνίας μας. Οι δικαστές μας πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς φόβο για την ασφάλειά τους. Μπορεί να διαφωνείτε με τις αποφάσεις τους, αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωμα να τους απειλείτε».



Η Thurston συνελήφθη στις 11 Αυγούστου, έπειτα από καταγγελία της οικογένειας που είδε τον 1χρονο γιο τους, Clay, στο Little Blessings Child Care με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και μελανιές. Αρχικά, η οικογένεια ενημερώθηκε ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από άλλο παιδί που χτύπησε τον Clay με πλαστικό παιχνίδι. Ωστόσο, τα βίντεο από την κάμερα του παιδικού σταθμού φέρονται να δείχνουν την ίδια την Thurston να χτυπά το παιδί.

Σοκάρουν οι φωτογραφίες από τα χτυπήματα στο πρόσωπο του μικρού αγοριού. Τις φωτογραφίες ανέβασε στο Facebook ο πατέρας του

Ο πατέρας του παιδιού, Cory Weeks, μέλος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, δημοσίευσε τις φωτογραφίες του γιου του στο Facebook, δείχνοντας τα χτυπήματα στο πρόσωπο του παιδιού. Παρά την απογοήτευσή του για την αποφυλάκιση της Thurston, εξέφρασε εμπιστοσύνη στη δικαστική διαδικασία και τόνισε τη σημασία να αφήσουμε τις αρχές να ολοκληρώσουν την έρευνα. Διαβεβαίωσε ότι ο Clay λαμβάνει συνεχείς ιατρικούς ελέγχους και αναρρώνει καλά, περιτριγυρισμένος από την αγάπη της οικογένειάς του.

Η Yvette Thurston, 54 ετών, αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 44.000 δολαρίων στις 16 Αυγούστου, αφού κατηγορήθηκε για τρεις υποθέσεις παιδικής κακοποίησης πρώτου βαθμού και μία για σοβαρή επίθεση πρώτου βαθμού

Ο μικρότερος γιος της οικογένειας, Wyatt, ηλικίας 3 ετών, που επίσης πήγαινε στον ίδιο παιδικό σταθμό, δεν τραυματίστηκε. Παράλληλα, η πολιτεία διέταξε την άμεση προσωρινή αναστολή λειτουργίας του παιδικού σταθμού μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας για τα αίτια των τραυμάτων του Clay.



Το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αυστηρής εποπτείας και της έγκαιρης παρέμβασης στις περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών.

