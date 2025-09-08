Ecommbx
«Μπορούμε να αλλάξουμε όσα μας κρατούν πίσω» - Εξήγγειλε την υποψηφιότητα του με το ΔΗΣΥ ο Μάριος Ηλία

 08.09.2025 - 13:45
Την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 στην επαρχία Λευκωσίας με το κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού ανακοίνωσε ο Μάριος Ηλία, δηλώνοντας αποφασισμένος να δώσει «μάχη με Λύσεις Που Αξίζουν».

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο κ. Ηλία τόνισε ότι η πολιτική για τον ίδιο «δεν είναι θεωρία, αλλά πράξη, καθημερινότητα και ευθύνη». Επισήμανε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέες οικογένειες στην εξεύρεση κατοικίας, την ανάγκη στήριξης των νέων που αναζητούν προοπτική στην Κύπρο, αλλά και τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που, όπως είπε, «πνίγονται από το ενεργειακό κόστος». Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη των ορεινών και αγροτικών κοινοτήτων, αλλά και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

«Θέλω έναν ΔΗΣΥ δυνατό, για μια Κύπρο που να ευημερεί, για μια κοινωνία που να προοδεύει, για μια νέα γενιά που να δημιουργεί, για μια Λευκωσία που να πρωτοπορεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η πολιτική χρειάζεται «αλήθεια, καθαρό λόγο και ανανέωση που να φέρνει φρεσκάδα».

Ο Μάριος Ηλία γεννήθηκε στην Αναφωτία και μεγάλωσε σε πολύτεκνη οικογένεια. Ζει στο Παλιομέτοχο με τη σύζυγό του, Εβίτα Κωνσταντίνου, και την κόρη τους, Λένα. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και απέκτησε MBA από το ίδιο πανεπιστήμιο. Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα, κατέχοντας σήμερα τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή σε διεθνή επενδυτικό όμιλο.

Η πορεία του στα κοινά ξεκίνησε από τα μαθητικά του χρόνια και συνεχίστηκε μέσω της ΦΠΚ Πρωτοπορία, όπου υπηρέτησε σε ηγετικές θέσεις, ενώ διετέλεσε και στέλεχος της ΝΕΔΗΣΥ. Το 2023 εκλέχθηκε στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ με ευρεία στήριξη των μελών.

«Δηλώνω παρών γιατί μαζί μπορούμε να αλλάξουμε όσα μας κρατούν πίσω και να χτίσουμε το μέλλον που αξίζουμε», ανέφερε καταληκτικά.

Στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) αναφέρθηκε σήμερα ο ΓΓ του ΣτΕ κ. Αλέν Μπερσέτ, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του στην Κύπρο.

