ΕΛΛΑΔΑ

Ο 14χρονος μήνυσε τον 60χρονο στον οποίο επιτέθηκε στο Ηράκλειο - «Άλλο να τον ρίξει κάτω, άλλο να τον χτυπήσει» λέει ο πατέρας του

 08.09.2025 - 23:02
Ο 14χρονος μήνυσε τον 60χρονο στον οποίο επιτέθηκε στο Ηράκλειο - «Άλλο να τον ρίξει κάτω, άλλο να τον χτυπήσει» λέει ο πατέρας του

Τη δική του εκδοχή δίνει ο 14χρονος για την επίθεση σε 60χρονο σε δρόμο του Ηρακλείου Κρήτης. Η πλευρά του 14χρονου ισχυρίζεται πως ο 60χρονος επιτέθηκε λεκτικά σε δύο φίλες του νεαρού επειδή περπατούσαν στη μέση του δρόμου και όταν ο έφηβος αντέδρασε, ο οδηγός βγήκε από το αμάξι και τον έπιασε από το λαιμό.

Η οικογένεια του νεαρού έχει καταθέσει μήνυση στον 60χρονο ο οποίος αναζητείται στο πλαίσιο του Αυτοφώρου, ενώ μήνυση κατατέθηκε και εις βάρος του ανθρώπου που βιντεοσκόπησε το περιστατικό για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, κατά πληροφορίες του MEGA.

«Έχει πρόβλημα, είναι καρδιακός ο μικρός. Αυτοί περπατούσαν στο δρόμο και λέει ο άλλος “πιάστε άκρη”. Τους βρίζει μετά» λέει ο πατέρας του νεαρού και στην συνέχεια αναφέρει ότι ο γιος του απάντησε «εδώ μπορούμε να περπατήσουμε». Σύμφωνα με τον πατέρα, ο 60χρονος τράβηξε χειρόφρενο, βγήκε από το αυτοκίνητο, έπιασε από το λαιμό και τον 14χρονο και τον στρίμωξε στο αυτοκίνητο. «Και επειδή φοβήθηκε λέει “μην με πνίξει και τον έριξα κάτω”», ανέφερε στο MEGA ο πατέρας του 14χρονου.

Ο πατέρας στην συνέχεια αποκάλυψε όσα του είπε ο γιος του και σύμφωνα με τον ίδιο έχει γρατζουνιές στο λαιμό. Ο 14χρονος φέρεται να μετέφερε στον πατέρα του ότι φοβήθηκε και ρώτησε τον άνδρα «τα βάζεις με έναν 14 ετών;». Ο πατέρας επιβεβαιώνει από πλευράς του να σημάδια στον λαιμό του γιου του ο οποίος του είπε «ρε μπαμπά δεν έκανα κάτι». Ο άνδρας συμπληρώνει πως ο γιος του «τον έσπρωξε, τον έριξε κάτω. Άλλο να τον ρίξει κάτω και άλλο να τον χτυπάει».

Από την πλευρά της, η αδερφή της φίλης του 14χρονου δήλωσε: «Δεν γίνεται να άφησε το αμάξι στη μέση του δρόμου με ανοιχτή την πόρτα και να μπήκαμε εμείς στο αμάξι να τον χτυπήσουμε. Εκείνος προκάλεσε όλο το συμβάν και εμείς αμυνθήκαμε γιατί φοβηθήκαμε».

«Όταν αντιλαμβάνομαι ότι κάτι γίνεται, ένα περιστατικό, αρχίζω και φωνάζω “θα καλέσω την αστυνομία”. Μόλις είπα ότι θα την καλέσω, ο νεαρός ξεκίνησε με τις κοπέλες προς τα επάνω και ο κύριος μπήκε στο αμάξι. Ο κύριος πέρασε από το αμάξι μπροστά από τον νεαρό, πήγε και πάρκαρε 15-20 μέτρα πιο πάνω και άνοιξε το παράθυρο, κάτι του είπε “θα το πω του πατέρα σου, θα σε κάνω ρεζίλι”», διηγήθηκε από την πλευρά του αυτόπτης μάρτυρας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Υπ. Εργασίας σε συντεχνίες για ΑΤΑ:«Να αποφευχθούν αντιπαραθετικές τοποθετήσεις και απεργιακά μέτρα» - Ολοταχώς για παναπεργία

Κανονικά θα διεξαχθούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις, που έχουν εξαγγελθεί για την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ.

